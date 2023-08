Wer dem Dichter Bert Papenfuß begegnete, traf auf einen in schwarzes Leder gekleideten Rocker mit Seemanns-Shirt, der, wie es sich für einen Norddeutschen gehört, kein großer Freund des Smalltalk war. Man blickte in ein bärtiges Gesicht, und klare Augen sahen einen mitunter fragend an. Es war Skepsis und Wärme gleichermaßen, Distanz und Nähe; vielleicht auch manchmal die Pose eines Revoluzzers, eines sich verweigernden Einsiedlers. Doch eigentlich war Bert Papenfuß ein Vorsänger für eine Gemeinde urbaner Spezialisten, die sich in untergründigen und widerständigen Aktionen vereinten. Er war ihr Textdichter und anarchistischer Korrepetitor.

Und er war noch mehr: Punkdichter und Seeräuber im Geiste von Klaus Störtebeker. 1956 im mecklenburgischen Stavenhagen geboren, wuchs er in ein Land hinein, dass, wie Heiner Müller es formuliert hat, „Krieg führte gegen lange Haare, Jeans und Jazz“. Der junge Papenfuß lernte früh zu rebellieren gegen Schule und Elternhaus, sein Vater, ein hoher NVA-Offizier, wurde ihm zum Abbild des Angepassten und Systemtreuen. Als Papenfuß den Wehrdienst verweigerte, musste er als Soldat in die berüchtigte „Baukolonne“.

Als er in den Siebzgerjahren nach Ostberlin kam, war dies der Ort des künstlerischen Undergrounds, der subversiven Biotope. Wer damals seine Gedichte in einem der Jugendclubs hörte, wusste sofort, dass hier ein Großer, früh Genialischer seine Kreise zog: „ich bin ein revolver / & gehör in jedes bett / schwaden schwarzen blutes / stocken über den eingeweiden.“ Seine Gedichte waren düster, politisch, kühl und sprachspielerisch; sie erschienen vor allem im Samisdat, in Zeitschriften, die Namen wie „Schaden“ oder „Ariadnefabrik“ trugen und in oppositionellen Kreisen zirkulierten.

Die Legende vom Prenzlauer Berg

In dieser Zeit entstand die Legende von der Prenzlauer-Berg-Szene. Zusammen mit Stefan Döring, Sascha Anderson, Ulrich Zieger, Eberhard Häfner und Jan Faktor war Papenfuß einer der Akteure, die bald auch in der Bundesrepublik Interesse weckten. Sie waren anders als ihre westdeutschen Kollegen: unangepasst, wild und avantgardistisch, jedenfalls schien es so. Bert Papenfuß, der Verlaine der Ostberliner Arbeiterbezirke, wurde schnell ein Star.

Die in der DDR hochangesehenen Autoren Volker Braun und Karl Mickel priesen ihn und bescheinigten ihm „ein Meister nicht syntaktischer Grammatik“ zu sein. Seine Texte trafen den Zeitgeist, lässig und cool: „ich hab mich / fon der zeit / ferspottet gefuehlt // jede zeit ferspottet jeden augenblikk / jede zeit ferspottet jede uhr / jede uhr ferspottet jeden augenblick // jede uhr isn zeitzuender.“ Papenfuß schrieb so, wie nonkonform gesprochen wurde. Sein Ruf verbreitete sich schnell bis zu Suhrkamp nach Frankfurt. Und bis Wien: Bereits vor Erscheinen des ersten Lyrikbandes von Papenfuß, „dreizehntanz“ (1988), im Aufbau-Verlag konstatierte Ernst Jandl: „Nur des unbeschränkt verbreitbaren Buches bedarf es noch, um Bert Papenfuß-Gorek als einen Dichter ersten Ranges sichtbar zu machen.“

Die Zeit war überreif für gewaltige Veränderungen - das konnte, wer Papenfuß las, mit Händen greifen. Anfang der Neunzigerjahre veröffentlichte er für kurze Zeit bei Steidl in Göttingen, um bald wieder sein eigenes Ding zu machen: Er betrieb gemeinsam mit anderen die Zeitschrift „Gegner“ und den Verlag Basis-Druck. Im zweiten Leben wurde Papenfuß Kneipier und Clubbetreiber. Auf der Torstraße in Berlin-Mitte eröffnete er zusammen mit Kompagnons das „Kaffee Burger“, eine Lesungsbar und ein Tanzschuppen mit „Russendisko“. Als es irgendwann nur noch ums Business ging, ließ er sich auszahlen. Die eigene Kneipe „Rumbalotte“ wurde danach ein magischer Anziehungspunkt für die junge Dichterszene und für alte Weggefährten.

Papenfuß war seine eigene Punk-Band, er scharte Freigeister, Anarchisten und linke Spinner um sich. Seine Texte sind Manifeste gegen jedes Establishment: „Es gibt keine Freiheit/ für die Feinde der Freiheit. / Es gibt keine Freiheit/ für die Freunde der Freiheit. Die Freiheit ist eine Schimäre, / schwelgt stets in einer Affäre. // Die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen.“ In der Nacht zum Samstag hat Bert Papenfuß den Kampf gegen den Krebs verloren. Mit ihm ist der wohl größte Dichter vom Prenzlauer Berg gegangen.