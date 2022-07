Streit um Thomas Brussig : Sie opfern mein Buch

„Meine Erfahrungen mit Ihrem moralischen Kompass sind nicht ermutigend“: Mit diesen Worten an die S.-Fischer-Verlegerin Siv Bublitz begründet der Schriftsteller Thomas Brussig seinen Wunsch nach Rückgabe der Rechte der dort von ihm erschienenen Titel. „Ich möchte meine Bücher nicht mehr in Ihren Händen wissen“, schreibt Brussig in einem Brief an Bublitz, den er gestern auch der F.A.Z. und anderen Medien zukommen ließ. Was ist passiert?

Brussig debütierte 1995 mit dem schelmenhaften Wenderoman „Helden wie wir“ bei S. Fischer. Sein Roman „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ wurde 1999 von Leander Haußmann verfilmt, zudem schrieb er das Libretto für das Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“. Auf der Homepage bewirbt S. Fischer Brussig ob dieser Erfolge als „den einzigen lebenden deutschen Schriftsteller, der sowohl mit seinem literarischen Werk als auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte“. Brussigs jüngster Roman, „Die Verwandelten“, indes ist bei Wallstein erschienen.