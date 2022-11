Stimmen zum Tod Enzensbergers : Adieu, großer Meister, treuer Freund!

Hans Magnus Enzensberger, geboren am 11. November 1929 in Kaufbeuren, gestorben am 24. November 2022 in München, im März 2013 in München Bild: dpa

Alexander Kluge

Unsere frühen Begegnungen waren wie kreisende Planeten. Wenn man zu Adorno zum Tee kam, zeigte er auf das Fenster zu dem Hinterhaus und sagte, da wohnt ein sehr begabter Lektor. Das war Enzensberger, das heißt, er wohnte genau auf der anderen Seite des Kettenhofwegs und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Suhrkamp Verlag. So ist Enzensberger schon mal sehr in der Nähe Adornos gewesen, und auch Habermas war ja zu dem Zeitpunkt Assistent bei ihm.

Enzensberger war ein sehr wacher, rebellischer Geist, einerseits beim Stuttgarter Nachtstudio mit Alfred Andersch und Helmut Heißenbüttel verankert und in Frankfurt eben in diesem Kreis. Das Café, in dem alle verkehrten, lag achtzig Meter von seiner Wohnung entfernt und war etwas sehr Lebendiges, das es so in Frankfurt wohl nicht mehr gibt, und das mündete dann in 1962.