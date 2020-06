Spanischer Bestseller-Autor : Carlos Ruiz Zafón gestorben

Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der aus Barcelona stammende Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben, teilte sein Verlag Planeta am Freitag mit. „Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle bei Planeta, die ihn kannten und mit ihm in den vergangenen 20 Jahren zusammengearbeitet und dabei eine Freundschaft geschlossen haben, die über das Berufliche weit hinausgeht“, hieß es in einer Verlagsmeldung. Seine Bücher wurden in mehr als 20 Länder verkauft.

Zafón schrieb Romane, die immer wieder die spanische Vergangenheit thematisierten: In „Der Fürst des Nebels“ von 1993 und „Der Schatten des Windes“ (2001), die zu seinen erfolgreichsten Veröffentlichungen gehören, beschäftigte er sich mit dem Franco-Regime und seinem Erbe. Mit Zafóns Erfolg kamen auch in Deutschland einige Schauerromane aus seinem Frühwerk zum Vorschein.

„Der Schatten des Windes“ wurde schnell zu einem Bestseller und auch in Deutschland sehr populär. Mit 15 Millionen verkauften Exemplaren avancierte der Roman aus dem Barcelona der Nachkriegszeit, der den Erfolgszyklus „Der Friedhof der vergessenen Bücher“ eröffnete, nach „Don Quijote“ zum meistverkauften spanischen Roman aller Zeiten. Auf den Spuren der Helden Daniel Sempere und Fermín Romero de Torres sind in den vergangenen Jahren Heerscharen von Zafón-Fans durch die Altstadt von Barcelona gepilgert.

Seine ausgeklügelten Erzählwelten wurden von der Literaturkritik geschätzt. Es gab aber auch immer wieder Kritik an der als allzu schematisch empfundenen Ausgestaltung seiner Figuren und dem romantisch-verklärten Schleier, den Zafón in seinen Romanen über die Beschreibungen seiner Heimatstadt legte. Sein letzter Roman, „Das Labyrinth der Lichter“, erschien 2017 und schloss seinen Erfolgszyklus ab.

Zafón sei an Krebs erkrankt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Europapress am Freitag unter Berufung auf seinen Verlag.