Es werden jeden Tag Preise verliehen, und gerade im Kulturbetrieb stellt sich manchmal ein gewisser Ermüdungs- oder Abnutzungseffekt ein angesichts ihrer Flut, angesichts von Jurybegründungen und Preisprosa – aber der Moment, in dem mitgeteilt wurde, dass der Schriftsteller Salman Rushdie den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten wird, war doch ein besonderer. Weil einem in diesem Moment schlagartig noch einmal die Stunden und Tage vor fast einem Jahr wieder in Erinnerung gerufen wurden, in denen man um Rushdies Leben bangte, nachdem ein Attentäter ihn auf der Bühne eines Festivals an der humanistischen Bildungsstätte Chautauqua im amerikanischen Bundesstaat New York mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Man musste sich, das gehört leider zum Journalismus, in jenen Stunden auch Gedanken über einen Nachruf machen. Und also sich die Lebensleistung Rushdies in Erinnerung rufen, die für die Literatur groß ist, allein schon durch Romane wie „Mitternachtskinder“, „Die satanischen Verse“ und „Quichotte“ sowie durch seine auf sehr eigentümliche Weise Orient und Okzident verbindenden Essays (er sei das Komma in seinem Buchtitel „Osten, Westen“, hat Rushdie einmal gesagt). Aber sie ist auch groß durch das Beispiel eines Menschen, der seit der im Jahr 1989 von Fanatikern über ihn verhängten Todes-Fatwa jahrzehntelang mit der täglichen Bedrohung leben musste, lange Zeit im Versteck, der, wie man in seiner Autobiographie „Joseph Anton“ nachlesen kann, dieses Sichversteckens überdrüssig wurde und irgendwann trotzig anfing, doch wieder auszugehen – und der sich von manchen dafür sogar noch blöde Kommentare dazu gefallen lassen musste, dass das natürlich gefährlich sei.

Zum Glück kam es anders

Es ist, das kann man ruhig so sagen, ein Wunder, dass Rushdie diese Jahrzehnte und insbesondere das Attentat von Chautauqua überlebt hat. Ohne den Einsatz beherzter Helfer, teilte er mit, als er wieder sprechen konnte, versehrt am Körper und nach Verlust eines Auges, wäre er schon tot. Das war ja auch das Erste gewesen, was ihm nach Ausspruch der Fatwa in den Sinn kam: „Ich bin ein toter Mann“, habe der 1947 in Bombay Geborene damals gedacht. Zum Glück kam es anders.

Um einzuordnen, wie erstaunlich das ist, muss man sich auch in Erinnerung rufen, was Menschen widerfahren ist, die an der Entstehung von Rushdies Werk beteiligt waren. Der iranische Religionsführer Khomeini hatte ja alle Muslime der Welt aufgefordert, nicht nur den Autor des Romans „Die satanischen Verse“, sondern auch alle an dessen Publikation Beteiligte zu töten, weil das Buch den Islam verspotte. Rushdies japanischer Übersetzer wurde erstochen, sein norwegischer Verleger durch Schüsse verletzt, und auf andere Übersetzer wurden Attentate verübt, bei denen weitere Menschen starben. Und längst sind noch viele weitere Fatwas gegen Autoren ausgesprochen und leider auch teils vollstreckt worden, die in Deutschland vielleicht weniger bekannt sind als Rushdie. Najem Wali hatte vergangenes Jahr in einem Artikel dieser Zeitung an diese Fälle erinnert – und plausibilisiert, warum man sagen muss, dass die Meinungsfreiheit schrumpft, gerade die literarische.

Nichts ist ihm heilig

Rushdie überlebte, obwohl ein Kopfgeld auf ihn in Millionenhöhe immer wieder erhöht wurde. Und nicht nur das, er gewann, was noch erstaunlicher ist, schließlich sogar die Souveränität, ironische Distanz zu seiner Lage zu gewinnen und sich über diese lustig zu machen. Rushdies sehr besondere Form der Meinungsfreiheit zeigt sich etwa in einem Auftritt in Larry Davids Comedysendung „Fatwa – The Musical“, die seine eigene Geschichte zum Gegenstand hat.

In einem großen Rushdie-Porträt im „New Yorker“ schrieb David Remnick vor ein paar Monaten über dessen literarische Anfänge den aufschlussreichen Satz: „Nichts war dem jungen Rushdie heilig, nicht einmal die Geschichten religiösen Ursprungs – aber auf gewisse Weise glaubte er sie doch alle.“ Obwohl die Aussage „nichts war ihm heilig“ als nicht steigerbar erscheint, hat man den Eindruck, dass sich diese Haltung Rushdies im Alter und im späteren Werk – trotz oder gerade wegen der Fatwa – noch verstärkt hat. Sein jüngster Roman „Victory City“, der kurz vor dem Attentat fertig war und jüngst auf Deutsch erschienen ist (F.A.Z. vom 20. April), klittert, verdreht und verquirlt allerlei Mythen, aus denen als Destillat vor allem die Grausamkeit übrig bleibt.

Wie in manchen von Rushdies Romanen zuvor zeigt sich darin, dass gerade dieser Autor es als befreiend empfinden muss, wirklich alles, was in der Welt vorkommt, im Roman der Parodie preiszugeben. In der Parodie liegt Rushdies Freiheit. Und im Sarkasmus, der feststellt, dass Utopien, wenn sie denn doch mal wahr werden, bald dem Untergang geweiht sind. Das Erstaunliche an „Victory City“ ist aber: Nach vierhundert Seiten Sarkasmus kommt der Roman doch noch zu einem Schluss, der aufgeladen ist mit Pathos: „Worte sind die einzigen Sieger“, heißt es dort, und will sagen, dass selbst von den schlimmsten Gewaltherrschern der Welt schließlich nur Erzählungen bleiben. Dass diese Erzählungen immer neu gestaltet werden können, ist einerseits so unheimlich, wie es andererseits für Rushdie hoffnungsstiftend ist.

„Worte sind die einzigen Sieger“: Das könnte fast schon ein Leitsatz für die Friedenspreisrede sein, die Salman Rushdie – hoffentlich – im Oktober am Ende der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche halten wird. Und dort Gelegenheit zur Auslegung hat.

Ein Schlüsselwort in der Begründung des Stiftungsrats des Friedenspreises für die Auszeichnung lautet „Unbeugsamkeit“: „Wir ehren Salman Rushdie für ­seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.“ Auch wenn eine solche Auszeichnung lange hat auf sich warten lassen, ist es eine mutige Entscheidung. Abgesehen davon, dass sie hochverdient ist, macht sie vielleicht auch anderen, die unter ähnlicher Bedrohung wie Rushdie leben, ein bisschen Mut.