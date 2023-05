Das Levitenlesen steckte in ihr drin, und an Wagemut fehlte es ihr nie: Zum Tod der Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, die im Alter von 69 Jahren in Berlin gestorben ist.

Sibylle Lewitscharoff gebrach es nicht an Selbstachtung: „Der eigene Nachname war mir immer lieb und teuer“, erklärte sie gleich in der ersten ihrer Frankfurter Poetikvorlesungen des Jahres 2011, „besonders das flotte Doppel-f zum Schluß, durch das der Name eine Lüpfung erfährt.“ Damit lüpfte sie auch die Stimmung ihres Publikums: Sybille Lewitscharoff gebrach es nicht an Witz, und so nannte sie den Titelhelden (der indes eine Nebenfigur ist) des burleskesten ihrer Romane Apostoloff.

Natürlich spielte bei der Liebe der Schriftstellerin zum Doppel-f in ihrem Namen auch eine Rolle, dass „ff.“ in der deutschen Textwissenschaft für „fortfolgende“ steht – ein Zitiervermerk, der auf Kontinuität verweist: Er signalisiert das offene Ende. Sibylle Lewitscharoff gebrach es zuallerletzt an transzendentaler Gewissheit. Geboren und aufgewachsen im pietistischen Schwaben, war ihr protestantischer Glaube tief, doch in späteren Jahren sah sie dessen moralische Überzeugungen stärker von Angehörigen der katholischen Konfession vorgelebt.

Mit scharfer Zunge

Das kann man ihren Büchern ablesen, allen voran dem 2016 erschienenen Roman „Das Pfingstwunder“, ihrem vorletzten. Eine solch (heilig)geistvolle literarische Theologie in Anknüpfung an Dante und mit einem Saal voller Dante-Philologen als Protagonisten muss man erst einmal wagen. An Wagemut fehlte es Sibylle Lewitscharoff nie. Auch nicht am Mut zur Unbequemlichkeit für andere, was die Menschen um sie herum schon lange wussten (und schätzten), das große Publikum aber erst merkte (und teils gar nicht schätzte), als Lewitscharoff 2014 im Rahmen der renommierten jährlichen „Dresdner Reden“ ihre scharfe Zunge gegen künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft wandte.

Lange vor dem Dresdner Disput zwischen Uwe Tellkamp und Durs Grünbein wurde diese Äußerung einer höchst prominenten Suhrkamp-Autorin – gerade erst hatte Lewitscharoff den Büchnerpreis erhalten – zur ersten Gewissensprüfung für den wichtigsten deutschen Literatur- und Geisteswissenschaftsverlag, wie er es mit dem Verhältnis zwischen Kritischer Theorie als einem zentralen Erbteil der eigenen Tradition und Meinungsfreiheit als einem weiteren hält. Er distanzierte sich von Lewitscharoff. „Die Erlösung ist nicht leicht zu haben“ sollte später deren sardonisches Fazit zur gesamten Affäre lauten, die sie vom Liebling der Kritik zu einer Buhfrau gemacht hatte.

Liebling geworden war sie 1998 mit ihrem Sieg beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, bei dem sie einen Auszug aus ihrer Erzählung „Pong“ vorgelesen hatte. „Einem Verrückten gefällt die Welt, weil er in ihrer Mitte wohnt“ lautet deren erster Satz, und Sibylle Lewitscharoff gefiel dieser Verrückte, der in Wahrheit ein Außenseiter ist, aber das nicht wahrnimmt. Der Mann mit dem Namen Pong (und nichts als Pong, kein ff nirgends, weil er ganz unzeitgemäß gegenwärtig lebt) machte Literaturgeschichte, weil er lange vor allen Inklusionsdebatten als Figur jenen Menschen nachgebildet war, die nicht den allgemeinen Erwartungen an Rationalität entsprechen. Die Outsider-Kunst der Prinzhorn-Sammlung war Inspiration bei Pongs Konzeption, und Sibylle Lewitscharoff schuf auch das Umschlagbild zur Erzählung: eine Landschaft wie aus den Bleistiftgebieten Robert Walsers, collagiert mit Fotos und mikroskopischen Notizen – derartige Arbeiten hat Lewitscharoff zeit ihres Lebens neben dem Schreiben angefertigt, und als einige davon 2009 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach ausgestellt wurden, wo sie qua Stuttgarter Nachbarschaft ein und aus ging, geschah das unter dem Titel „Der Dichter als Kind“.

Theologie und Philosophie waren ihr Rüstzeug

Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein – Lewitscharoff hatte den Bezug zur Bibel immer parat. Pong war ihr Prophet, und er tauchte deshalb auch in den Folgejahrzehnten immer wieder als Held kleiner Prosatexte auf, zuletzt 2017 in dem Insel-Bücherei-Bändchen „Pong am Ereignishorizont“. Die Philosophie war Lewitscharoffs zweites Rüstzeug neben der Theologie, und so wie das Pfingstbuch die Letztere feierte, hatte das bereits 2011 der Roman „Blumenberg“ mit Ersterer gemacht. Es wurde, gerade weil es ihr klassisch-geradlinigstes war, der Wegbereiter zum Büchnerpreis, auch wenn die Widerstände gegen diesen Freigeist 2012 in der Akademie für Sprache und Dichtung noch so stark gewesen waren, dass ihr damals Felicitas Hoppe vorgezogen wurde. Umso süßer der Triumph im Folgejahr.

Sibylle Lewitscharoff zelebrierte ihre Freude wie ihre Feindschaften. Was ihr am eigenen Nachnamen auch Freude bereitete, war das „Lewi“: „Weil das Levitenlesen zu Hause ein gebräuchlicher Ausdruck war, der mich schon als Kind fasziniert hat, sah ich mich durch meinen Namen recht bald zum Levitenlesen aufgerufen.“ Diesem Aufruf blieb sie zeit­lebens treu. Kompromisse waren ihre Sache nicht, auch nicht, als ihre Gesundheit angegriffen wurde. Einen Roman rang sie vor vier Jahren dem Leben noch ab: „Von oben“, abermals ein transzendental orientiertes Buch. Am Sonntag ist Sibylle Lewitscharoff in Berlin gestorben, 69 Jahre alt. Kein ff. mehr aus dieser Feder. Aber auf ein ff. für uns mit ihren Büchern.