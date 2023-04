Über die argentinische Schriftstellerin Selva Almada wird häufig geschrieben, ihre Geschichten handelten von den „Riten der Männlichkeit“. Grundsätzlich stimmt das auch.

In ihrem erstem Roman „Sengender Wind“ kreuzen sich die Wege eines hartnäckigen evangelikalen Wanderpredigers, der mit seiner Teenager-Tochter durch das Hinterland Argentiniens unterwegs ist, und eines verschlossenen und ebenso sturen Mechanikers, der dort, mitten im kochenden Nichts, mit seinem jugendlichen Gehilfen lebt. Durch prägnante Dialoge und Beschreibungen schildert Almada die Dürftigkeit des Lebens der Protagonisten und der Landschaft, in der sie aufeinandertreffen. Womöglich wirkt die Welt des Romans, der 2016 auf Deutsch erschienen ist, auf die meisten Leser befremdlich. Trotzdem ist die Begegnung der beiden Männer, ihr leiser, doch unerbittlicher Kampf um eine reine Seele, sehr ergreifend.

„Ladrilleros“, Almadas zweiter Roman, handelt auch von einem Duell. Zwei junge Männer, die aus einfachen Zieglerfamilien stammen, scheinen dazu verdammt, die lebenslange Feindseligkeit zwischen ihren Vätern fortzuführen. Das Buch ist ein zeitgenössisches Trauerspiel, manchmal erinnert es – auch wenn es im kargen Norden Argentiniens spielt und die Frauen anscheinend nur Nebenrollen haben – an Shakespeares „Romeo und Julia“. Almada springt hin und her zwischen der Zeit vor der Geburt der Protagonisten, ihrer Kindheit und ihrem erbärmlichen Ende. So liest sich die Erzählung wie ein Thriller. Dabei zeigt die Autorin feinfühlig, wie vernichtend jene Räume sind, in denen es für Männer zunächst eine Pflicht gibt: „echte Männer“ zu sein.

Jetzt ist Selva Almadas jüngster Roman „Kein Fluss“ ins Deutsche übersetzt worden, der Abschluss ihrer „Trilogie der Männer“. Diesmal erzählt die 1973 geborene Almada allerdings nicht von Feinden. Enero Rey und El Negro, zwei befreundete Mittfünfziger, nehmen den Teenager Tilo mit zum Fischen. Der Junge ist der Sohn eines alten gemeinsamen Freundes. Das Ausflugsziel, das die Männer sich ausgesucht haben, ist eine Insel, die im selben Fluss liegt, in dem Tilos Vater fünfzehn Jahre zuvor ertrunken ist.

„Kein Fluss“, 2020 auf Spanisch erschienen, ist im Grunde eine lange Erzählung. Almada lässt darin ein dichtes Netz von merkwürdigen, teils übernatürlichen Beziehungen zwischen den Figuren entstehen. Zugleich wirkt ihr Handeln oft wie von unergründlichen Kräften vorherbestimmt. Dies trägt zu der rätselhaften Atmosphäre der Geschichte bei, die sich in der erdrückenden Hitze der Insel ab­spielt.

Die Sprache des Romans – oft sachliche Sätze, in denen Almada lokalen Slang mit poetischen Bildern verbindet und die Christian Hansens Übersetzung hervorragend wiedergibt – verleiht der Erzählung etwas Archaisches. Überhaupt ist die Insel, die im Buch namenlos bleibt, ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Ge­genwart und Vergangenheit, Leben und Tod, Erinnerung und Wirklichkeit zu verschmelzen scheinen. Was dort passiert, fühlt sich wie ein Fiebertraum an, unwirklich und doch bedrohlich.

Blubbernd quillt das Blut herauf

Zu Beginn des Buches sitzen Enero und Tilo in ihrem nagelneuen Boot, El Negro steht daneben, im Wasser. Sie schwitzen, ächzen, zerren stundenlang an der Angelschnur. Schließlich schießt Enero auf die Wasseroberfläche, gleich dreimal. „Blubbernd quillt das Blut herauf, verwaschen“: Die Freunde haben einen riesigen Rochen getötet. Erschöpft und glücklich lachen sie, klopfen sich auf die Schenkel. Später werden sie sich fragen, was sie mit dem „Miststück“ anfangen sollen. Sie beschließen, den toten Rochen einfach zurück ins Wasser zu werfen.

Dieser ziellose Streich löst eine Strömung von Geschichten aus. Nach und nach treten ihre Protagonisten auf: die Männer der Insel, die zum Fluss und zum Wald ein besonderes Verhältnis haben; Tilos toter Vater, dessen Schicksal mit jenem seiner Freunde und seines Sohnes verknüpft zu sein scheint; zwei junge Schwestern, wunderhübsch und quick­lebendig, die sich mit den Anglern an­freunden und die später immer geisterhafter wirken; und ihre alleinerziehende Mutter, die jede Nacht rauchend auf ihre Töchter wartet.