„New Journalism“ : Schriftstellerin Joan Didion mit 87 Jahren gestorben

Die Essayistin und Schriftstellerin Joan Didion ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in ihrem Haus in Manhattan, wie ihr Verleger mitteilte.

Didion schenkte dem amerikanischen Roman einen unverwechselbaren Ton. Neben Tom Wolfe, Truman Capote und Norman Mailer gehörte sie zu den berühmtesten Vertretern des „New Journalism“, einer radikal subjektiven, manchmal rauen, sehr offenen Art des Berichtens.

Didion wurde 1934 in Sacramento geboren. Ihr Vater arbeitete für die US-Armee und die Familie zog häufig um, hauptsächlich innerhalb Kaliforniens. Didion studierte in Berkeley und zog dann nach New York, wo sie ihren späteren Ehemann, den Autor John Gregory Dunne kennenlernte.

Ihre journalistische Arbeit begann sie in den sechziger Jahren. Sie schrieb für die „Vogue“, wurde zunehmend politischer, beschäftigte sich mit der Hippiebewegung, mit emanzipatorischen Strömungen, besuchte Filmpremieren und begleitete Wahlkämpfe. Oft zog es sie an Orte der Unruhe, über die sie zeitgeschichtlich aufschlussreiche Essays schrieb. Die Erzählerin war immer wieder eine aktive Protagonistin ihrer Geschichten. In „Spiel dein Spiel“ beschäftigte sie sich schonungslos mit der radikalen Konsumgesellschaft Kaliforniens. In ihrem Essayband „Das Weiße Album“, in dem sie Kalifornien immer wieder als „weltweite Hauptstadt der Paranoia“ bezeichnete, beschrieb sie einen Aufenthalt in einer Klinik für psychisch Kranke in Santa Monica.

In den Siebziger Jahren lebte sie mit ihrem Mann im kalifornischen Malibu, schrieb Kolumnen, Romane und Drehbücher. Nach dem Tod Dunnes, mit dem sie beinahe vierzig Jahre zusammen war, begann sie, ihre Trauer und ihren Schmerz brutal offen zu beschreiben und zu analysieren. „Das Jahr des magischen Denkens“ (2005), in dem sie den Tod ihres Gefährten und die lebensbedrohende Krankheit ihrer Adoptivtochter literarisch verarbeitete, gewann den National Book Award und gehört zu den bekanntesten ihrer Werke.

Ihre Texte verstrickten oft Erinnerungen, Beobachtungen und Analysen miteinander, und ihre schreiberische Kraft wurde gemeinhin auch für das gepriesen, was nicht gesagt oder beschrieben, sondern subtil, beinahe beiläufig aufgezeigt wurde. Ihr Blick auf die Wirklichkeit war skeptisch. Ihre letzten Jahre verbrachte Didion in New York. Sie war an Parkinson erkrankt.

„Joan war eine brillante Beobachterin und Zuhörerin, die weise und subtil Wahrheiten über unsere Gegenwart und Zukunft verkündet hat“, teilte ihre Lektorin Shelley Wanger am Donnerstag mit. „Ihr Schreiben ist zeitlos und kraftvoll und ihre Prosa hat Millionen Menschen beeinflusst. Wir werden ihren Tod betrauern, aber ihr Leben feiern.“