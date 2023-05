Gewaltanwendung und Gewalterfahrung sind für sie das Kontinuum ost­deutscher Mentalität: Wir treffen die Schriftstellerin Anne Rabe an dem Ort, den ihr Roman „Die Möglichkeit von Glück“ beschreibt: an der Peripherie.

Das, was sie zu sagen hat, passt nicht jedem in den Kram: Anne Rabe, aufgenommen bei der Begegnung mit unserer Autorin am 11. Mai auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen in Berlin. Bild: Andreas Pein

Wir hatten es darauf an­gelegt, uns nicht in irgendeinem Café in der Stadt, sondern am Stadtrand zu treffen. In einer Gegend, die weitläufig genug wäre und auch ausreichend fremdartig, um das, was die Dramatikerin Anne Rabe in die Welt gesetzt hat, nicht sofort in die Gefilde einer urbanen Geselligkeit zu manövrieren. Das Unglück, das in Rabes Romandebüt dem Glück immer zuvorkommt, ist ein raumgreifendes, de­zentriertes Phänomen. Es reicht von Stalingrad bis Rostock-Lichtenhagen; im Falle der Autorin reicht es von Wismar, wo sie 1986 geboren wurde, bis kurz hinter die mecklenburgische Landesgrenze.

Anne Rabe hat dem Bundesland an der Ostsee gleich noch am Tag, an dem sie ihr Abitur in der Tasche hatte, den Rücken gekehrt. Als unser Fotograf eine Stunde nach dem ersten Kennenlernen von Autorin und Reporterin zu uns stößt und sich als Mann von der Ostsee vorstellt, sagt Anne Rabe, sie kriege schon Herzflattern kurz vor Schwerin. „Bis zum Fall der Berliner Mauer hat der Teil des Landes, der noch immer als ‚die neuen Bundesländer‘ umrissen wird, von 89 Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 56 als Diktatur durchlebt“, schrieb sie vor einigen Jahren in einem viel beach­teten „Merkur“-Essay. „Eine lange Ge­schichte menschenverachtender Ge­walt und Millionen Varianten, diese zu be­schweigen.“