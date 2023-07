Aktualisiert am

Er schrieb „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“: Der in der Tschechoslowakei geborene Schriftsteller Milan Kundera ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der tschechische Autor Milan Kundera bei einer Veranstaltung in Paris 2010 Bild: AFP

Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist tot, wie eine Sprecherin der Mährischen Landesbibliothek in Brünn (Brno) am Mittwoch unter Berufung auf seine Ehefrau Anna Mrazova bestätigte.

Zuerst berichtete das tschechische Staatsfernsehen über den Tod Kunderas. Auch französische Medien meldeten den Tod.

Kundera war mit dem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ von 1984 weltberühmt geworden. Das Buch über eine Ménage à trois vor dem Hintergrund des Prager Frühlings 1968 wurde später mit den Weltstars Daniel Day-Lewis und Juliette Binoche verfilmt. Ruhm erwarb sich Kundera mit einer eigentümlichen Art realistischer Schilderung menschlicher Leidenschaften und Beziehungen, in die mit fortschreitendem Alter des Autors zunehmend reflektierende, ironische, spekulative Passagen eingeflochten wurden.

Die Kommunistische Partei in der damaligen CSSR hatte Kundera 1970 aus ihren Reihen ausgeschlossen, kurze Zeit später wurde er mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 erhielt er ein Ausreisevisum und siedelte nach Frankreich über. 1981 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an, lebte dort als Schriftsteller und lehrte Literatur in Paris.

Nach diesem Wechsel von Ost nach West machten sich auch fantastische Elemente in seinen Werken bemerkbar, es war die Rede von Engeln, vom Schweben, sein Zugriff auf Zeitverhältnisse wurde verspielter, und der realistische Blick auf das Leben berührte selbst die Frage der Nachwelt – was geschieht nach dem Tod, dem der Person, der Idee, des Augenblicks? Jetzt ist Milan Kundera im Alter von 94 Jahren gestorben.