Zum Tod von Martin Walser : Was aber an Unruhe bleibt, stiften die Dichter

„Möchte vergangen sein wie Schnee, / mitgeteilt dem See, / viele Male gefroren, viele Male getaut, / abwesend ohne Laut“: Martin Walser in Nußdorf, 2012. Bild: Frank Röth

„Halte mir den Jungen nicht von der Arbeit ab.“ So beginnt Martin Walsers Roman „Die Verteidigung der Kindheit“ aus dem Jahr 1991. Da war Walser schon vierundsechzig Jahre alt, und man konnte in diesem Auftaktsatz, den eine Mutter zu ihrem Mann über den gemeinsamen Sohn spricht, leicht das Ideal seines Verfassers wiedererkennen: Die Arbeit war Walsers Leben, und niemand hatte das Recht, ihn davon abzuhalten. Heute, nachdem er in geradezu biblischem Alter gestorben ist, kann man sagen, dass er gemäß dieser Überzeugung auch bis zuletzt gehandelt hat. Das war der Segen seiner Existenz als Schriftsteller und bisweilen der Fluch seiner Existenz als Mensch.

Bis 2022 ist über Jahrzehnte hinweg zumindest jährlich ein neues Buch von Martin Walser erschienen, das letzte hieß „Das Traumbuch – Postkarten aus dem Schlaf“. Man musste Sorge haben, als für dieses Jahr kein neuer Titel angekündigt war: Das Schreiben hielt ihn am Leben. Das und die unbezwingbare Neugier auf die Liebe: „Ich kann nur aus Liebe schreiben. Liebe ist mein Hauptbeweggrund“, hielt er 2015 fest.

Man hat oft gesagt, dass in Walsers Figuren mit ihrer geradezu verzweifelten Leidenschaft, die andere wiederum verzweifeln ließ, vor allem er selbst steckte – in den Männern genauso wie in den Frauen. Welche Enthüllungen die zweifellos auch nach der jüngsten Biographie von Jochen Hieber („Der Romantiker vom Bodensee“, 2022) noch kommenden Lebens- und Werkbeschreibungen dieses Autors, der die Bundesrepublik literarisch und politisch so geprägt hat wie sonst nur seine beiden Generationskollegen Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger (aber sie noch genauer beobachtet hat: die Bundesrepublik und ebenso diese Generationskollegen), auch in privaten Dingen bieten mögen – nichts wird besser Auskunft über den liebenden Menschen Walser geben als etwa sein Debütroman „Ehen in Philippsburg“ aus dem Jahr 1957, sein größter Erfolg, die Novelle „Ein fliehendes Pferd“ von 1978, oder Teile seines immer knapper werdenden Alterswerks wie (natürlich) „Ein liebender Mann“ (2008) oder „Das dreizehnte Kapitel“ (2012). Immer intensiver hat Walser die Liebe beschworen, je mehr sie ihm altersbedingt entglitt. Weil ein Satz stimmt, den Susanne Klingenstein einmal über ihn geschrieben hat: „Aus der Fülle des Nichthabens entstehen Walsers Romane.“

Eine Zusammenarbeit in Isolation voneinander

Seine Essays dagegen, zeitlebens treue Begleiter des fiktionalen Werks, entstanden aus der Fülle des Rechthabens – in Walsers Augen: „Aber was soll ich machen, wenn ich es besser weiß, zumindest anders weiß“, schrieb er 2002. Häufig hatte er ja auch recht. Sein Aufsatz „Unser Auschwitz“ anlässlich der Frankfurter Prozesse, erschienen 1965, ist ein bis heute gültiges Wort zur deutschen Schuldfrage. Er endete hellsichtig: „Möglich, es wird uns gegen Ende des Jahrhunderts wieder so langweilig, wie es den feineren Menschen schon zu Jahrhundertanfang war. Am Ende kommen wir wieder auf Ideen. Und das ist gern der Anfang des Schrecklichen.“ Wie wahr. 1998 trug Walser in der Frankfurter Paulskirche zum Dank für die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels seine „Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede“ vor.