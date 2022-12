Schreibworkshop in Berlin : Schreiben wie Etgar Keret

Wenn es in Deutschland einen Familientag gibt, dann ist es der Sonntag. Mehrere Generationen kommen an einem großen Tisch zusammen. Man isst zusammen, es gibt Kaffee, Kuchen und vielleicht das ein oder andere heikle Gespräch.

Das alles trifft auch auf unser Treffen zu, an einem nassgrauen Adventssonntag in einem Seminarraum des Jüdischen Museums Berlin. Wir haben unsere Familien sogar mitgebracht. Bloß sitzen sie nicht mit uns am Tisch, sondern in unseren Köpfen.

Wir haben einander noch nie gesehen und werden wahrscheinlich als Fremde auseinandergehen. Wir sitzen im Schreibworkshop „Über Mütter“, der die Sonderausstellung „Etgar Keret: Inside Out“ begleitet. Und grübeln. Uns alle beschäftigt die gleiche Frage, die auch Keret selbst beschäftigt. Keret ist einer der bedeutendsten israelischen Autoren der Gegenwart. Wie soll man über die Menschen schreiben, die uns am allernächsten stehen, lautet die Frage.