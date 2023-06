Besser spät als nie: Salman Rushdie bekommt endlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Als der Börsenverein an diesem Montag die Neuigkeit bekannt machte, wies er auch darauf hin, dass dieser Tag Rushdies sechsundsiebzigster Geburtstag ist. Als könnte das die Bedenkzeit erklären, die man sich seit 1989 gewährt hat: seit der Verkündung jener iranischen Fatwa gegen den indischen Schriftsteller, die zum Mord an ihm aufruft.

Aber den Literaturnobelpreis hat Rushdie ja auch noch nicht bekommen, dabei hätte er den literarisch längst ebenso verdient wie politisch diesen Friedenspreis, die international höchst angesehene deutsche Literaturauszeichnung. Man darf wohl fragen, was die Gründe für dieses Zögern waren (und im Falle der Schwedischen Akademie noch sind). Furcht vor der Brüskierung der islamischen Welt? Dann würde wieder einmal derjenige, der terrorisiert wird, dafür bestraft, dass es Terror gibt.

Rushdie hat in seinem 1988 publizierten Roman „Die satanischen Verse“, der den Anlass für die Fatwa darstellte, die Prinzipien religiösen Wahns auf das Genaueste und Sarkastischste geschildert. Dass er dazu teilweise die Lebensgeschichte des Propheten Mohammed als Folie benutzt hat, wird nur jemand als gotteslästerlich betrachten, der die muslimischen Toleranzgebote ebenso verachtet wie die aufklärerischen Traditionen dieser Religion. Dass heute eher die Gegenaufklärung in der muslimischen Welt dominiert, ändert nichts daran, dass Rushdie auch für jenen Teil dieser Welt geschrieben hat, der nicht bereit ist, die humanistischen Werte ihrer Religion dem politischen Islamismus zu opfern.

In „Mitternachtskinder“, Rushdies 1982 erschienenem Debütroman, war alles schon da, was „Die satanischen Verse“ fortgesetzt haben und bis zum jüngst erschienenen Roman „Victory City“ im Werk weiter von ihm fortgeschrieben wurde: die Verbindung von immenser Gelehrsamkeit mit historischen Themen, bisweilen so pathetisch-lebenszugewandt wie im ersten und dem letzten der genannten Titel, aber auch immer wieder ironisch wie in „Die satanischen Verse“ oder der grandiosen Cervantes-Aktualisierung „Quichotte“ (2019). Und aus allem ragt als bisher intensivstes Buch der autobiographische Solitär „Joseph Anton“ von 2012 hervor, benannt nach dem Decknamen, unter dem Rushdie jahrelang gelebt hat, weil ihm die Häscher auf den Versen waren.

Sie sind es bis heute, wie wir seit dem 12. August des vergangenen Jahres wissen, als er bei einer Lesung in den Vereinigten Staaten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde. Rushdie verlor dabei ein Auge, doch im Januar dieses Jahres kehrte er in die Öffentlichkeit zurück – auch um zu zeigen, dass er sich nicht noch einmal verstecken will. Sein nächstes Buch, so kündigte er denn auch vor wenigen Tagen an, werde wieder ein autobiographisches sein: über das Attentat. Der Mordversuch hat ihm paradoxerweise neue Kraft gegeben. Rund um die Welt fanden im Laufe der letzten zehn Monate Solidaritätsveranstaltungen statt, mehr als in den 33 Jahren zuvor.

Nun bekommt Rushdie auch den Friedenspreis. In Frankfurt trat er zuletzt 2015 auf, zur Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. Acht Jahre danach nun wird die Buchmesse, an deren Schlusstag der Friedenspreis in der Paulskirche verliehen wird, ganz in seinem Zeichen stehen. Das steht ihr gut an. Man muss sie mehr dazu beglückwünschen als Salman Rushdie selbst. Glück wünschen wir ihm schon seit 1989. Den Ajatollah Khomeini, der ihn mit der Fatwa belegte, hat er schon lange überlebt. Möge es auch gegenüber allen so sein, die diesen Fluch weiter propagieren.