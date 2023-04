Im Kriegsgefangenenlager hatte er Marx und Schiller gelesen. „Er konnte nie in einem Zelt schlafen“, erzählte Ruppe Koselleck auf der Bielefelder Feier des hundertsten Geburtstags über seinen Vater. Barbara Klemm fotografierte Reinhart Koselleck in seinem Arbeitszimmer am 8. Februar 2000. Bild: Barbara Klemm

Der Titel der umfangreichen Sammlung zumeist verstreut publizierter, teilweise auch nachgelassener Schriften und Aufzeichnungen Reinhart Kosellecks, die pünktlich zum hundertsten Geburtstag des Historikers am 23. April erschienen ist, stammt vom Verfasser. „Geronnene Lava“ hat Koselleck über das erste Blatt einer Ringmappe mit hand- und maschinenschriftlichen Texten geschrieben, die angeblich ständig auf dem Schreibtisch seines Arbeitszimmers in Bielefeld lag. Diese zu verstreuten Zeitpunkten niedergeschriebenen autobiographischen Notizen betreffen in weit überwiegenden Teilen das Jahr, das er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft im La­ger Karaganda in Kasachstan verbrachte. Nur am Rande kommt auf diesen Erinnerungsblättern der vorangegangene Kriegsdienst zur Sprache, zu dem er sich 1941 als Gymnasiast in Saarbrücken freiwillig gemeldet hatte.

Die drei Herausgeber des Bandes haben das vulkanologische Bild auch über wissenschaftliche und publizistische Texte gesetzt, die Fragmente von Kosellecks Forschungsprojekt der Erfassung und Deutung der Reiterdenkmäler als einer Sonderform des Kriegerdenkmals und seine polemischen Beiträge zu den Denkmalsdebatten im wiedervereinigten Deutschland. Sachlich anknüpfen kann die Entscheidung für diese Zusammenführung disparater Texte unter einem Buchtiteldach im pathetischen Signalstil einer Zaha Hadid daran, dass Koselleck selbst die Wendung von der geronnenen Lava zur Illustration des Funktionierens der Erinnerung benutzt hat, um die Aufgaben des öffentlichen Gedenkens in Abgrenzung von den Lasten des persönlichen Gedächtnisses zu bestimmen.

Kein Weg zum Paradigma

Er umschreibt mit dem Bild die Unverlierbarkeit, aber auch die Unübertragbarkeit direkter, äußerster Erfahrungen, an Beispielen des Überlebens von Lebensgefahr in Situationen totalen, von Übermacht gesicherten Ausgeliefertseins. Es ist aber schon fraglich, ob man hier überhaupt von Beispielen sprechen soll. Denn wenn eine solche Erfahrung niemandem vermittelt werden kann, der sie nicht gemacht hat, dann taugt sie nicht zum Beispiel und erst recht nicht zum Paradigma im Rahmen wissenschaftlicher Reihen- und Theoriebildung.

Es bleibt indes bei Koselleck zweideutig, ob solche Erfahrungen in abgeschwächter Form auch Menschen gemacht haben, die nicht im Lager gewesen sind. Er führt, wenn er der Figur eine anthropologische Wendung gibt, als einen Typus dieser vulkanischen Erfahrung das Liebeserlebnis an. Koselleck betont mit dem Bild den physischen, leiblichen Charakter des Rohmaterials der Erinnerungsarbeit. „Mag die Erinnerung zerklüftet sein und beweglich, sie ist streckenweise unverrückbar und unüberholbar, einmalig und dauernd. Geronnene Lavamasse, die sich einmal glühend und fließend in den Leib eingegossen hat, um unverschiebbar Schichten festzulegen, auf denen das ganze weitere Leben aufbaut oder sich darum herumstiehlt.“

Die Pointe dieses Naturalismus ist epistemologisch: Das Vorhandensein der konservierten Erinnerung soll ihre Richtigkeit verbürgen, wenigstens für denjenigen, der sie in sich bewahrt und unveränderlich spürt. Das Beharren auf der Leiblichkeit der starken Erinnerung ist Kosellecks lebensgeschichtlicher, phänomenologischer Beitrag zum Problem der Beglaubigung historischen Wissens, das ihn im Zusammenhang seines Projekts einer Historik beschäftigt hat, wie der traditionelle, von ihm übernommene Name für eine Theorie und Methodologie der Geschichtswissenschaft lautet.