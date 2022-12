Aktualisiert am

Yasmina Reza in Berlin

Yasmina Reza in Berlin :

Yasmina Reza in Berlin : Literatur hat keine eindeutige Botschaft

Yasmina Reza in Berlin Bild: dpa

Die französische Schriftstellerin Yasmina Reza nahm in Berlin einen Preis entgegen – und erklärte, warum sie so wenig wie möglich als öffentliche Person wahrgenommen werden will.