Deutscher Philosoph : Dieter Henrich mit 95 Jahren gestorben

Der Philosoph Dieter Henrich ist heute, am Samstag dem 17. Dezember, in den frühen Morgenstunden in München gestorben. Damit ging eines der ertragreichsten Leben in der deutschen Philosophie zu Ende.

Von Jugend an hat Henrich seine Arbeit der idealistischen Philosophie von Immanuel Kant bis G.W.F. Hegel gewidmet, ihrer gedanklichen Erschließung wie ihres ideengeschichtlichen Verständnisses. Was die Tatsache des Selbstbewusstseins, das wir haben, für unsere Existenz bedeutet, hat er in Studien mit weltweiter Wirkung erörtert. Zugleich war er interessiert daran, wie es zu jener epochalen Fruchtbarkeit des Denkens um 1800 kam, in dessen Zentrum dieses Selbstbewusstsein stand.

Sein Liebling war Friedrich Hölderlin, dessen philosophischer Kraft und Lyrik er mehrere Bücher widmete. Henrich war Professor in Heidelberg, Berlin und München, Gastprofessuren führten ihn nach Harvard, Yale und New York.

Bis ins hohe Alter veröffentlichte der 1927 geborene Henrich Bücher: zuletzt zum Nihilismus, zu Fichte und zum Johannesevangelium. Seine Produktivität schien nicht abzureißen. Wer ihn erlebt hat, begegnete einer noblen, formvollendeten Person.