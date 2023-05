Sechs Monate Haftstrafe auf Bewährung, ausgesetzt für fünf Jahre, in denen sich die Verurteilten nicht politisch äußern dürfen: So lautete im September 2022 das Strafmaß gegen die Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe und ihre Mitstreiterin Julie Barnes, weil diese auf Plakaten institutionelle Reformen und die Freilassung von inhaftierten Journalisten gefordert hatten. Mit ihrer friedlichen Demonstration in der simbabwischen Hauptstadt Harare hätten die beiden Frauen, so die Begründung der Richterin in erster Instanz, zu „öffentlicher Gewalt aufgestachelt“.

Die Urteilsverkündung war der Tiefpunkt eines zermürbenden und absurden Schauprozesses: Mal war der Staatsanwalt nicht aufzufinden, mal gaben Zeugen versehentlich die Manipulation von Beweisen zu. Mit rechtsstaatlichen Prinzipien hatte das zweijährige Verfahren wenig gemein. Das erkannte an diesem Montag auch der Vorsitzende Richter im von Dangarembga und Barnes an­gestrengten Berufungsprozess vor dem Obersten Gerichtshof von Simbabwe. Nach einer nur fünfzehnminütigen Anhörung hob Richter Happious Zhou das vorherige Urteil auf. Tsitsi Dangarembga und Julie Barnes sind frei.

Dieses Ergebnis war angesichts der jüngsten Entwicklungen in Simbabwe nicht zu erwarten. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen im August zieht das Regime die Schlinge um Aktivisten und Journalisten immer enger. Allein in den vergangenen Wochen wurden drei führende simbabwische Oppositionelle aufgrund ähnlicher Vorwürfe verurteilt. Dass die beiden Frauen nun freigesprochen wurden, ist vor allem der Integrität und Unabhängigkeit des verhandlungsführenden Richters zu verdanken.

Nicht „obszön, bedrohend, ausfallend oder beleidigend“

Zhou hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Urteilen auf sich aufmerksam gemacht, die zwar den Ge­setzen der liberalen Verfassung entsprachen, dem Regime jedoch missfielen. So urteilte er im Jahr 2021 gegen eine Verlängerung der Amtszeit des Obersten Richters von Simbabwe – konträr zum Wunsch des autokratischen Präsidenten Emmerson Mnangagwa. Zwar ist der Oberste Richter nach einer persönlichen Intervention Mnangagwas noch immer im Amt, doch zeigte das damalige Ur­teil: Zhou scheut keine Konfrontation. Es war ein glücklicher Zufall für Dangarembga und Barnes, dass über ihre Be­rufung von ihm entschieden wurde.

Mehr zum Thema 1/

Hinzu kommt, dass die überfordert wirkende Staatsanwältin es nicht schaffte, schlüssig darzulegen, warum die De­monstration der beiden Frauen im Juli 2020 illegal gewesen sein soll. Dafür hätten die dabei getätigten Äußerungen „obszön, bedrohend, ausfallend oder beleidigend“ gewesen sein müssen. Selbst die Zeugen der staatlichen Anklage hatten damals zu Protokoll gegeben, dass dem nicht so war. Die Richterin in erster Instanz entschied dennoch anders – und sorgte damit für Verwunderung bei ihrem Kollegen Zhou. Er hob ihr Urteil auf. Das Ergebnis eines 26 Monate dauernden Prozesses wurde in wenigen Minuten annulliert. Es verdeutlicht einmal mehr, auf welch tönernen Füßen das ursprüngliche Urteil selbst für simbabwische Verhältnisse stand.