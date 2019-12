Schreiben über Zynismus der UN : Gelten Menschenrechte nur für rechte Menschen?

Gestatten Sie mir, auch wenn es hier um einen Literaturpreis geht, mit einem Aphorismus zu beginnen, der keine große Literatur ist, dafür aber womöglich literally, nämlich buchstäblich Geltung besitzt. „Direitos Humanos são para humanos direitos.“ Dieser Satz, in mehr schlechtem als rechtem Portugiesisch von mir wiedergegeben, beschäftigt mich seit einer Weile, seitdem ein Freund mir davon erzählte. Übersetzt aus dem Portugiesischen heißt er soviel wie: Menschenrechte sind für rechte Menschen, oder auch: für rechtschaffene, für passende, für die richtigen Menschen. Menschenrechte für rechte Menschen. Was aber ist das denn, der rechte, richtige Mensch?

Geäußert hat diesen Satz jedenfalls der brasilianische General Augusto Heleno in einem Interview vom Oktober vergangenen Jahres. Heleno war unter anderem für den Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen in Haiti verantwortlich, so kamen wir auf ihn. Mein letzter Roman, „Schutzzone“, war gerade erschienen, wir saßen im Hamburger Frühherbst bei einem Bier zusammen und sprachen darüber, was diese Weltinstitution namens Vereinte Nationen noch sein könne und was aus all den Hoffnungen geworden sei, für die diese Institution steht oder eben stand.