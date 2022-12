Französische Nobelpreise : Wie aber haltet ihr es mit dem Stil?

Aktualisiert am

Annie Ernaux, aufgenommen 2022 Bild: Laif

Annie Ernaux erhält am Samstag den Literaturnobelpreis. Binnen vierzehn Jahren sind drei französische Schriftsteller damit ausgezeichnet worden, außer ihr Jean-Marie Gustave Le Clézio und Patrick Modiano. Was verbindet und was trennt sie?