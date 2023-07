Die Verantwortlichen des Prado-Museums und der Loewe-Kulturstiftung dürften zufrieden gewesen sein: Der südafrikanische Schriftsteller J. M. Coet­zee, der inzwischen als australischer Staatsbürger in Adelaide lebt, hat in Madrid vor vollem Saal in gewohnt konzentrierter Form seine Gedanken ausgebreitet und jeden, der zuhören mochte, auf eine beachtliche kulturhistorische Reise mitgenommen.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin.

Dass die Malerei in dem Programm „Den Prado schreiben“ nur der Ausgangspunkt sein würde, hätte man sich bei der Konsequenz, mit der Coetzee seine Lieblingsthemen umspielt, denken können. Die fast knöcherne Trockenheit, an die man sich bei ihm außerdem gewöhnt hat, ist Teil der Darbietungsform und darf als Geste gegen jeden Verdacht auf Unterhaltsblödsinn verstanden werden. Dieser Mann beschäftigt sich mit den Dingen ausschließlich auf seinem Niveau, und wer ihn hören will, muss ihm in dünnere Luft folgen, genauso, wie die Liebhaber des Theoretikers Coetzee ihn vor allem auf den Seiten der „New York Review of Books“ finden.