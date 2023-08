Er selbst unterzeichnet seine Lyrik gerne mit „Dichter und Nationalheld“. Doch zuletzt ist Ko Un in seiner Heimat sexueller Übergriffe beschuldigt worden. Der ewige Nobelpreiskandidat Koreas aber ist er geblieben.

Der koreanische Schriftsteller Ko Un, geboren am 1. August 1933 Bild: Laif

Er dürfte der am längsten für den Literaturnobelpreis gehandelte Schriftsteller sein: Seit mehr als zwanzig Jahren zählt Ko Un zu den jährlichen Favoriten, und ginge es allein nach der Zahl seiner Bücher, käme ihm wohl kein Konkurrent gleich: Auf mehr als 130, in der Mehrzahl Lyrik, beläuft sich mittlerweile deren Zahl – was selbst bei seit 1960 andauernder Publizitätsproduktivität bemerkenswert ist, zumal Ko da bereits 27 Jahre alt war.

Schon zwölf Jahre lang hat es indes keine neue deutsche Übersetzung mehr gegeben, und er selbst hat nach wiederholten Enttäuschungen über die Nichtberücksichtigung in Stockholm die Vermutung geäußert, seine koreanische Poesie ließe sich nur schwer ins Englische übersetzen – offenbar hält er Veröffent­lichungen in dieser Sprache für die Vor­aussetzung der höchsten Ehrung für Schriftsteller.