Als der Illustrator Wolfgang Herrndorf 1996 nach Berlin kommt, geht es gerade mit dem Internet los. Im Netz und in der Stadt findet er, was er immer gesucht hat. Und ein neues Leben. Auszug aus der ersten Biographie des „Tschick“-Autors.

Wolfgang Herrndorf, geboren 1965, als Schüler und Zivildienstleistender in Norderstedt, als Malereistudent in Nürnberg, als Illustrator und Autor in Berlin. Als 2010 sein Roman „Tschick“ erschien und sofort zum Klassiker wurde, war er unheilbar erkrankt. In der Nacht vom 26. auf den 27. August 2013 hat er sich das Leben genommen, bevor der Tumor in seinem Hirn es ihm nehmen konnte. Bild: Wimmer

Jan Vermeer hat seine Heimatstadt Delft nie verlassen. Marcel Proust vergräbt sich die letzten Jahre seines Lebens in seiner Pariser Wohnung, um zu schreiben. Wolfgang Herrndorf wohnt auf sechsundfünfzig Quadratmetern im vierten Stock eines Hinterhofs in Berlin. Er wird bis kurz vor seinem Tod in dieser Wohnung bleiben, fünfzehn Jahre lang, und Berlin nur verlassen, wenn es sein muss. Das ist selten.

Hölzernes Treppenhaus, kein Fahrstuhl. Der Makler, der ihm die Wohnung vermittelt, nennt ihn konsequent „Herrendorf“. Auch der Mietvertrag für die Novalisstraße 5 wird auf einen „Wolfgang Herrendorf“ ausgestellt. Schon der Vertrag für die Erdgeschosswohnung in der Neuköllner Pannierstraße war auf „Wolfgang Herrendorf“ gelaufen. Alle möglichen Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, nennen ihn „Herrendorf“. Nicht immer, aber immer wieder. Seine Malerei-Professorin. Journalisten. Leserinnen und Leser.

Nach Herrndorfs Tod wird er auf dem Herrenklo in seiner Stammkneipe, dem „Prassnik“ auf der Torstraße, von den Freundinnen und Freunden aus dem In­ternetforum der „Höflichen Paparazzi“, zu denen Kathrin Passig, Tex Rubinowitz oder Sascha Lobo gehören, mit einer Plakette verewigt. „Gelegentlich pinkelte hier Welfjan Hürrntopf“, steht darauf.

„Wolfbert Harnstoff“, „Milram Herrndörffer“, „Wulfgrimm Hassloch“, „Gandalf Hasendörfler“: Das sind weitere Varianten, mit denen die „Pappen“, wie sie sich selbst nennen, später, als Herrndorf schwer erkrankt ist, auch deswegen in ih­rem Forum herumspielen, um den Google-Algorithmus auszutricksen. Damit ihr Freund nicht so leicht zu finden ist, als das Interesse an seinem Schicksal wächst.

Dunkle Wohnung in der Novalisstraße

Es ist eine dunkle Wohnung, die er in der Novalisstraße bezieht. Aufgeräumt, weil Herrndorf immer sofort aufräumt. Die Küche ist gut ausgestattet, dafür sorgen seine Eltern. Von selbst hätte er wohl kaum so etwas gekauft wie ordentliche Töpfe. Außerdem kocht er ja nicht, er wärmt eher auf, „Westerntopf“ aus der Dose, und geht, wie schon im Akademiestudium in Nürnberg, in die Mensa. Diesmal ist es die der Humboldt-Universität, nicht weit entfernt. In der Spüle sta­peln sich die Teebeutel, das war auch schon in Nürnberg so.

Eine ziemlich uneingerichtete Wohnung, sagen die, die mal da gewesen sind. Aber nicht viele sind das in den fünfzehn Jahren, in denen Herrndorf hier lebt. Einmal ist sein Freund Calvin Scott etwas länger zu Besuch und merkt bald, dass das vielleicht keine so gute Idee war. Er dreht morgens das Wasser beim Duschen etwas heißer. „Du kannst doch nicht einfach das Wasser in der Dusche heißer stellen“, sagt Herrndorf, der das sofort bemerkt.

Der „Bumsmusik“-Nachbar

Wolfgang habe bis dahin nie seinen Alltag mit jemand anderem geteilt, sagt Calvin. Keine seiner Freundinnen ist je bei ihm eingezogen. Und so wird es bleiben, bis zuletzt. Im Stockwerk unter Herrndorfs Wohnung wummert der „Bumsmusik“-Nachbar, wie er ihn später in seinem Onlinetagebuch „Ar­beit und Struktur“ nennen wird. Er spielt Techno oder jedenfalls: laute Bässe.

Calvin hört es, als er zu Besuch ist, kriegt den Nachbarn aber nie zu Gesicht. Herrndorfs Mutter sieht ihn auch nie. Ein Phantom, dessen Wohnungstür von oben bis unten mit Aufklebern gepflastert ist. Und der im dichterischen Werk Wolfgang Herrndorfs mehrfach verewigt wird: ein Herrndorfscher Endgegner wie Martin Walser, Thor Kunkel, Martin Mosebach oder Uwe Tellkamp.