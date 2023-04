Meir Shalev ist heute gestorben, und damit verliert Israel einen seiner angesehensten Schriftsteller, zudem in Zeiten innerer Zerrissenheit, der die Besonnenheit und der Witz dieses Autors gutgetan hätten.

Shalev wurde 1948, kurz nach der Staatsgründung, in einem Moschaw namens Nahalal geboren, dem ältesten dieser gemeinschaftlichen Siedlungsprojekte, die aber im Unterschied zu den bekannteren Kibbuzim Privateigentum an Grund und Boden zuließen. Schon sein Vater Yitzhak war Dichter, doch Meir Shalev schrieb seinen ersten Roman, der den Titel „Ein Russischer Roman“ trägt, erst mit vierzig. Davor war er durch Rundfunk- und Fernsehauftritte sowohl als Satiriker als auch als Moderator landesweit bekannt geworden. Der eigentliche Einschnitt seines Lebens aber hatte sich schon im Alter von neunzehn Jahren ereignet, als er im Nachklang des Sechstagekriegs als israelischer Soldat im frisch besetzten Westjordanland schwer verletzt wurde – durch Kugeln, die versehentlich aus den eigenen Reihen kamen. Die Nervosität bei den Patrouillengängen war kurz nach dem für Israel siegreichen Krieg immens.

Literarisch war er ein begeisterter Satiriker, publizistisch ein desillusionierter

Daraus zog Shalev Schlüsse für sein politisches Denken. Er wurde seit 1967 zum nimmermüden Propagandisten einer Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern, die allerdings für ihn mit einer Zweistaatenlösung verbunden sein musste: „Wenn es keine Juden im Nahen Osten gibt, wird das Problem gelöst sein – das ist die Logik der palästinensischen Extremisten“, sagte er 2009 dem „Spiegel“ und stellte fest: „Solange sie so weiterdenken, wird es keinen Frieden geben. Wir sind hier, und wir werden bleiben. Erst wenn diese Tatsache akzeptiert wird, können Fortschritte erzielt werden.“ Die Rückgabe des Westjordanlands aber war für ihn unumgängliche Voraussetzung für jeden Versöhnungsversuch.

In seinen Büchern fand die satirische Ader, die ihn im Fernsehen ausgezeichnet hatte, eine Fortsetzung. Besonders sein 2011 im hebräischen Original erschienener Roman „Meine russische Großmutter und ihr amerikanischer Staubsauger“ zählt zum Komischsten, was die Gegenwartsliteratur hervorgebracht hat. Als Kolumnist nahm er sich auch der israelischen Innenpolitik mit Ironie, bisweilen auch Sarkasmus an. Dass er schon seit Jahren an einer schweren Krankheit litt, hinderte ihn nicht daran, publizistisch weiter für seine politischen Überzeugungen zu kämpfen, auch wenn er immer desillusionierter wirkte. Der letzte Roman von Meir Shalev erschien jedoch schon 2013: „Zwei Bärinnen“, eine epische Familienerzählung über mehrere Generationen und die ganze Geschichte des Staates Israel hinweg – auch gespeist von Shalevs Kindheit im Moschaw.

Zuletzt lebte er wieder in einem: in Alonei Abba, im Norden Israels. Nun hat er den langen Kampf gegen seine Krankheit verloren: Meir Shalev wurde vierundsiebzig Jahre alt.