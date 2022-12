Zum Tod von Fritz Kramer : Sich erkennen im Blick der Anderen

Über kaum ein anderes akademisches Fach wird in der gegenwärtigen postkolonialen Debatte mehr hergezogen als über die Ethnologie. Dass sie sich in den Dienst des Kolonialismus habe stellen lassen wird ihr nicht weniger zum Vorwurf gemacht als ihr Exotismus. Tatsächlich aber hat sich gerade die deutschsprachige Ethnologie mit beiden Themenkomplexen schon in den 1970er-Jahren kritisch auseinandergesetzt, also schon lange bevor an die heutige Woke-Bewegung mit ihrem radikalen Moralismus überhaupt zu denken war.

Eine zentrale Rolle hat dabei Fritz Kramer gespielt. 1969 in Heidelberg mit einer noch im konventionellen Stil gehaltenen Dissertation über die mittelamerikanischen Cuna promoviert, trat er 1971 am Ethnologischen Institut der FU Berlin eine Assistentenstelle an. Dass sie gegen den Widerstand des damals einzigen Professors des Instituts mit ihm besetzt wurde, hatte das ehemalige Mitglied des Heidelberger SDS den linken Studenten des gerade erst neu gegründeten Fachbereichs Philosophie und Sozialwissenschaften zu verdanken.

Erhellungen der Vorgeschichte des Fachs

Sie wurden nicht enttäuscht. Innerhalb kurzer Zeit gelang Kramer, mit seinen Seminaren zu antikolonialen Heils- und Umsturzbewegungen in Afrika und Asien, zur Widerstandsfähigkeit akephaler segmentärer Gesellschaften und ähnlichen Themen einen immer größeren Kreis um sich zu sammeln. Zu den Besuchern seiner Lehrveranstaltungen gehörten bald nicht nur angehende Ethnologen, sondern auch Soziologen und Politologen, Religionshistoriker und Judaisten. Was die Zahl seiner Anhängerschaft anbelangt, konnte er mit den beiden anderen damaligen Größen des Fachbereichs, Klaus Heinrich und Jakob Taubes, durchaus konkurrieren.

Mit seiner Habilitation, die 1977 unter dem Titel „Verkehrte Welten“ erschien, wendete er sich dann aber einem ganz anderen Thema zu. In dieser Abhandlung ging es um ihm die Vorgeschichte des von ihm vertretenen Faches, seiner Geburt aus dem romantischen Geist eines Friedrich Creuzer und Johann Gottfried Herder, Johann Jakob Bachofen und Adalbert von Chamisso, die den unermüdlichen Reisenden Adolf Bastian zu seiner Rettungsethnologie, seiner weltweiten Suche nach den Völker- und Elementargedankens der Menschheit bei den sogenannten Naturvölkern inspirierten. Sie lag der von Bastian gegründeten deutschen Völkerkunde zugrunde, und mit ihr beeinflusste er auch Franz Boas, dessen Kulturanthropologie das Fach in den Vereinigten bis heute prägt.

Die Verbindung zum Exotismus der Künstler

Kramer beließ es aber nicht allein bei solchen geistesgeschichtlichen Spurensuchen. Sein besonderer Ansatz bestand vor allem darin, dass er die Anfänge seiner Disziplin in ihren zeitgenössischen kulturellen Kontext stellte und zum Exotismus von Künstlern wie Paul Gauguin, Emil Nolde oder Max Pechstein in Beziehung setzte, die zu ihren Reisen in die Südsee in der Absicht aufgebrochen waren, den Zwängen der Zivilisation für immer zu entfliehen. Mit seiner Untersuchung zur „imaginären Ethnographie des 19. Jahrhunderts“ nahm er viele der Theorien und Thesen vorweg, mit denen der palästinensisch-amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said in seinem 1978 veröffentlichten Orientalismus-Buch die Forschungsrichtung der postkolonialen Studien begründete.