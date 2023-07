Was stellt die Zeitgeschichte mit dem Einzelnen an? Milan Kundera 1967 in Prag Bild: Reuters

Nirgendwo war der Widerstand gegen politische Unterdrückung und staatliche Gängelei so sexy wie bei Milan Kundera. Das lag natürlich an seinem literarischen Welterfolg „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ (1984), in dem es um zwei Paare geht, deren wechselhafte Leidenschaften, Beziehungsbrüche und Selbstheilungsversuche – wir wollen den Hund namens Karenin nicht vergessen – einander beleuchten und konterkarieren. Als vier Jahre später die Verfilmung von Philip Kaufman mit Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche und Lena Olin in die Kinos kam, war der Markenartikel aus Osteuropa, kurz vor dem Fall der Mauer, fertig. Václav Havel, Pavel Kohout und andere Helden der tschechischen Résistance gegen die Sowjetdiktatur haben viel länger und ernsthafter gewirkt, doch ihr literarischer Ruhm welkte schnell. Populär im Westen wurden Kunderas Roman und der gleichnamige Film, was wenig Gutes über die selbstvergessenen Achtzigerjahre sagt.

Denn hier gibt es sie wirklich, die rauschende Leidenschaft mitten im Betonkommunismus; wer als Chirurg nicht mehr praktizieren durfte, konnte auch als Fensterputzer durch die Betten steigen; und was das alles mit politischer Gesinnung und einem halbwegs erträglichen Leben nach dem Prager Frühling zu tun haben mochte, blieb in diesem virtuosen, aber auch flüchtigen Prosastück ungesagt, dafür hätte man den härteren, trockeneren Tschechen Ivan Klíma lesen müssen. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins eben. Oder die leicht verträgliche Seichtigkeit des Scheins und so weiter. Kunderas Leistung ist nicht nur eine des Spielerischen, sondern auch eine der kalkulierten Ungenauigkeit. Bestseller aber führen, fern von den Absichten des Autors, ihr eigenes Leben. Milan Kundera, der 1929 in Brünn geborene Schriftsteller, hat Kaufmans Film und vermutlich auch den so verführerischen Daniel Day-Lewis nicht gemocht und nie wieder einer Adaption seiner Bücher fürs Kino zugestimmt. So bewahrte er sein Werk immerhin vor Hollywood.

Immer mit dem Vorbehalt des Unpolitischen

Im Zuge seiner Kanonisierung verbreiteten sich auch frühere, auf Tschechisch geschriebene Romane, die dem späteren Werk ihre lebenssatten Stoffe aus der geduckten Welt des Kommunismus voraushaben: „Der Scherz“ und „Das Leben ist anderswo“ aus den Sechzigerjahren, „Abschiedswalzer“ und „Das Buch vom Lachen und Vergessen“ aus den Siebzigern. Kunderas eigenes Leben gab ihm für seine Romane reiches Anschauungsmaterial: mit achtzehn der Kommunistischen Partei beigetreten, später wieder ausgeschlossen und der Universität verwiesen, Unterstützer des Prager Frühlings, aber immer mit dem Vorbehalt des Unpolitischen, der sich nur auf Ästhetik verstehen wollte, schließlich Publikationsverbot und Exil in Paris, ohne dass er jemals als „Exilschriftsteller“ hätte gelten wollen. Sein Ruhm gründet auf der einmaligen Verbindung von leichter Erzählkunst und Reflexion, an denen er seine Leser zu beteiligen schien, als hole er nur Bauklötze aus der Kiste und schaffe mit ein paar Bewegungen aus dem Handgelenk ein Dorf, ein Schlafzimmer, einen Fluss.