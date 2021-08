Neuer Roman von Maxim Biller : Der Stoff, aus dem Karrieren sind

Maxim Billers „Der falsche Gruß“ ist kein Schlüsselroman über neurotische Gegenwartsdebatten: Er zieht sein Publikum in die mörderischen Ideologien des 21. Jahrhunderts. Und ist so sentimental wie spielerisch.

Der Schriftsteller Maxim Biller hat einen neuen, kurzen Roman geschrieben, „Der falsche Gruß“, es geht darin um einen jungen, instabilen Autor namens Erck Dessauer, der fürchtet, von einem etablierten anderen Autor namens Hans Ulrich Barsilay um den Erfolg gebracht zu werden. Ein Erfolg, von dem sich Erck denkt, dass er ihm zusteht, er will dorthin, wo Barsilay schon ist, Restaurants, Frauen, Feuilletons. Vieles spricht dafür, dass sich Dessauer diese Konkurrenz zwischen ihm und dem Star Barsilay aber einbildet. Auch deswegen, weil Dessauer nur ein einziges Gefühl wirklich genau kennt – verkannt zu werden. Und nur dieses eine verzweifelt süße Gefühl ihm Halt und Größe gibt. Dessauer heult deswegen viel.

Barsilay dagegen ist ein schillernder, schwadronierender jüdischer Silberrücken aus Berlin-Mitte. Er hat einen autobiographischen Bestseller geschrieben, „Meine Leute“, das auf einen kathartischen Nervenzusammenbruch bei einem Besuch in Auschwitz hinausläuft. Den Barsilay aber offenbar erfunden hat, er war nie in Polen. Was Dessauer herausfindet. Und öffentlich macht, um Barsilay zu desavouieren und zu verhindern, dass der ihm die Show stiehlt.

Denn Dessauer schreibt selbst an seinem Durchbruchsbuch: einem historischen Porträt Naftali Frenkels, Erfinder des Gulag-Systems. Im Buch versucht er damit den Letztbeweis zu liefen, dass die Kommunisten die mörderischen Methoden hervorgebracht haben, auf denen danach die Nationalsozialisten aufbauten: der Stein des Anstoßes, der vor 35 Jahren den Historikerstreit ins Rollen brachte. Und Erck Dessauer wird dafür bejubelt.

Die eine Figur in Maxim Billers neuem Roman ist also ein jüdischer Intellektueller, Biller macht ihn zum Nachfahren Heines. Die andere ist ein Apologet Ernst Noltes – und Sohn eines Leipziger Professors aus der DDR-Funktionselite, der sich nach dem Fall der Mauer das Leben nahm. Beide Figuren suchen nach Erfolg im Diskurs. Und so wie Biller dieses Duell inszeniert, das sich also letztlich wohl nur im Kopf Dessauers abspielt, und mit lauter Anspielungen versieht, hat man kaum Probleme, darin ein Spiegelbild unserer Gegenwart zu erkennen. Eine Gegenwart geschichtspolitischer Debatten um die Einzigartigkeit des Holocausts, verkitschter Erinnerungsliteratur wie „Stella“, BDS und „Israelkritik“ und die Faszination fürs Totalitäre als intellektuellen Sport, den Linke wie Rechte gleichermaßen betreiben.

Den Inhalt dieses kurzen Romans aber so zu komprimieren bedeutet schon, ihn auf eine Formel zu bringen, die sich dann auch wieder anwenden ließe auf reale Diskurse um Schuld und Erinnerung, Deutungshoheit und Rederechte und Meinungsfreiheit, auf die das Buch permanent anspielt. Als habe Biller mit diesem Roman einen Kommentar abgegeben. Es ist aber Literatur und folgt den eigenen Gesetzen von Kostümierung, Verschleierung, Verdrehung, Zuspitzung. Deswegen ist es nicht so einfach, auch wenn es sich vielleicht so liest.