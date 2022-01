Nobelpreisträger Vargas Llosa : Die Wirtschaft wird es schon richten

Die neueste Kolumne von Maria Vargas Llosa in der spanischen Zeitung „El País“ beginnt mit zwei Sätzen, die sich ein Journalist, Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger nicht erlauben sollte. „Ich habe es aufgegeben“, steht da, „die französische Tageszeitung zu finden, die den Text von fünf Professoren veröffentlicht hat, die gegen meine Aufnahme in die Académie Française protestierten, aber ich erkenne an, dass dieser Protest legitim war. Nicht legitim war es jedoch, dass diese Professoren mich laut peruanischen Zeitungen als Pinochet-Anhänger bezeichneten.“

Er habe es „aufgegeben“, die Zeitung zu finden, die so etwas Ungeheuerliches über ihn verbreitet? Meint er das im Ernst, der Autor von neunzehn Romanen und ungezählten Zeitungsartikeln? Das hieße ja, er habe darauf verzichtet, eine Netzrecherche durchzuführen, die genauso viel Zeit in Anspruch nimmt, wie man braucht, um den eigenen Namen und die Wörter Académie Française zu tippen. „Nicht legitim“, um seine Worte zu benutzen, ist es doch viel eher, so vorzugehen wie Vargas Llosa: sich nicht um die Quelle zu scheren und auf die Prüfung des Originalzitats zu verzichten. Nicht legitim ist es außerdem seitens der Redaktion von „El País“, ihren Starkolumnisten, an dessen Essays und Artikeln das Blatt die Weltrechte hält, nicht auf sein Versäumnis hinzuweisen und dann auf Korrektur zu dringen.