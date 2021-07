Marcel Prousts Geburtsjahr : Eine eigenartige Zeit, um auf die Welt zu kommen

Was Krieg und Bürgerkrieg mit dem Frankreich angerichtet haben, in das Marcel Proust im Jahr 1871 hineingeboren wurde. Ein Gastbeitrag.

In der Ausgabe vom Montag, dem 10. Juli 1871, wandte sich die Redaktion des Figaro an ihre Leser. Die Zeit sei gekommen, der Politik wieder etwas weniger Aufmerksamkeit zu widmen. Die Geister seien dabei, sich zu beruhigen und ein wenig auszuruhen. Zwar seien „Witz und Heiterkeit“ noch nicht ganz an der Tagesordnung, aber der Figaro wolle sich bemühen, beidem wieder größeren Platz einzuräumen, und mit dem „heutigen Datum“ nehme man die Tradition eines Fortsetzungsromans wieder auf, damit auch die Damen, die in den ernsten Zeiten etwas zu kurz gekommen seien, nun wieder auf ihre Kosten kämen.

Und in der Tat, im Blatt, in dem dreißig Jahre später Marcel Proust als gelegentlicher „Gesellschaftsreporter“ tätig sein wird, ist wieder von allerlei Mondänitäten und Salongesprächen des „Tout Paris“ die Rede, Parlamentsberichte sind auf ganze anderthalb Spalten reduziert, und auf der letzten Seite wirbt das Grand Hôtel des Roches-Noires im normannischen Trouville – das zu einem Proust’schen Ort werden sollte – wieder für den Komfort in seinen dreihundert Zimmern.