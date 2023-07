Mein Jahrgang, dreiundsechzig, war ein heute unvorstellbar geburtenstarker Jahr­­­gang. Da es in meinem Alter einfach zu viele Kinder gab, eine regelrechte Kinderschwemme, wie öfters erklärt wurde, hatte man auch den Speisesaal un­serer Schule zu einem Unterrichtsraum umfunktio­niert. Die Essenausgabe wurde proviso­risch im Keller eingerichtet. In einem schlecht beleuchteten Raum unter der Erde, der früher als Waschraum gedient hatte, lagen jetzt schmale, hölzerne Platten über den Waschbecken, die Wasserhähne waren abmontiert. Entlang der gekachelten, mit Spiegeln besetzten Wände saßen wir dann wie an langen, festlichen Tafeln, wenn auch nur einseitig, nur mit dem eigenen, fleckigen Spiegelbild als Gegenüber, in dem man oft etwas krank aussah und sich kaum wie­dererkennen konnte.

Der von mir bewunderte chilenische Autor Roberto Bolaño hat einmal beklagt, dass sich das Leben beim Erzählen allzu rasch in eine Gespenstergeschichte verwandelt, selbst wenn wir schreiben, wie es wirklich war, falls das möglich ist: