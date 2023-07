Lutz Seiler erhält in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis. Die von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehene Auszeichnung ist die wichtigste Ehrung im deutschsprachigen Literaturraum (übrigens auch die höchstdotierte, seitdem der ehedem breitbeinig angetretene Breitbach-Preis sich auf dieselbe Preissumme von 50.000 Euro beschränkt), und seit 2017 ist sie in schönem Wechsel zwischen Frauen und Männern verliehen worden – selbst eine so traditionsverhaftete Institution wie die in Darmstadt residierende Akademie setzt unausgesprochen auf Quote. Na ja, eben eine relativ neue Tradition.

Diesem Schema nach musste in diesem Jahr ein Schriftsteller zum Zuge kommen, nachdem im Vorjahr Emine Sevgi Özdamar den Preis davongetragen hatte – als bereits zweite nicht muttersprachlich deutsche Autorin nach Terézia Mora fünf Jahre zuvor. Bei den Männern hatte es eine solche Wahl noch nicht gegeben.

Daran hat sich auch diesmal nichts geändert, obwohl es grandiose Kandidaten wie Saša Stanišić, Abbas Khider oder Sherko Fatah gegeben hätte. Aber die sind ja alle noch jung genug für 2025 oder 2027. Lutz Seiler ist eine gute Wahl, ja, eine überfällige. Der 1963 in Gera geborene Schriftsteller hat seinen Erfolgsweg als Lyriker begonnen. Sein Debüt “berührt 7 geführt“ erschien 1995, noch in einem Kleinverlag in Chemnitz; mit dem nächsten Gedichtband war Seiler dann schon im Programm von Suhrkamp – dem Haus, dem er bis heute treugeblieben ist.

Seine Publikationsliste als Lyriker ist beeindruckend, die Qualität der Gedichte auch, und immer wieder trat Seiler auch als Erzähler auf, doch stets mit kurzen Texten. Einem breiten Publikum wurde er dadurch erst spät bekannt: als 2014 sein Roman „Kruso“ erschien, die Geschichte eines Aussteigers in der DDR, der am äußersten Rand des Landes, in Hiddensee, ein Refugium für sich und seine Freiheitsträume findet. Seiler gewann für diese eskapistische Handlung mit einigen phantastischen Elementen den Deutschen Buchpreis.

Sechs Jahre danach kam „Stern 111“ als zweiter Roman, und diesmal führte Seiler seinen Protagonisten – deutlich autobiographischer gefärbt – ins Herz der DDR, nach Prenzlauer Berg in Ost-Berlin. Hier beschwor er die Stimmung im untergehenden Staat vor der Folie einer Parallelgeschichte, die die Erlebnisse des jungen Mann im alternativen Künstlermilieu den Erfahrungen seiner Eltern gegenüber erstellt, die in den Westen gehen. Dafür erhielt Seiler den Preis der Leipziger Buchmesse – einer der sehr wenigen Autoren, die diese beiden wichtigen deutschen Literaturpreise erhalten haben.

Und nun kommt der bedeutendste dazu, Lutz Seiler wird den Büchnerpreis am 4. November zum Abschluss der Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung überreicht bekommen, traditionsgemäß im Großen Saal des Staatstheaters Darmstadt. Gewisse feste Schemata braucht jede Auszeichnung. Und Seiler ist literarisch ein Mann, der zu Traditionen etwas zu sagen versteht, durchaus auch kritisch. Wir dürfen gespannt sein.