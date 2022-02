Gespräch mit Vendela Vida : Lügen sind auch nur Literatur

In ihren Romanen stellt die amerikanische Autorin Vendela Vida große Fragen: Wie finde ich die Sicherheit wieder, nachdem mein Leben bedroht wurde? Kann man seiner Vergangenheit entfliehen und noch mal neu anfangen? Kann ein Ort das verlorene Glück zurückbringen? Sie selbst nennt ihre Bücher dark, düster also. In ihrem neuen Roman „Die Gezeiten gehören uns“ geht es wieder um solche große Fragen: Loyalität, Verrat, Wahrheit und Lüge. Weil aber diesmal eine 13-Jährige mit schwarzem Humor die Geschichte erzählt, gibt es trotz einer zerbrochenen Freundschaft und einer vorgetäuschten Entführung immer wieder bittersüße Momente. Für das Gespräch sitzt Vida lächelnd vor der Webcam in ihrem Büro in Sausalito. Neben ihr steht ein Strauß aus Tulpen und Gerbera.

Das sieht ja schon nach Frühling aus.

Die Blumen haben mir Freunde meiner Tochter geschenkt, die zu einer Pyjamaparty bei uns waren. Ich habe sie in mein Büro gestellt. Früher hatte ich gar kein Büro, aber wegen Covid waren bei uns alle plötzlich ständig Zuhause und ich brauchte einen eigenen Raum. Den habe ich in einem alten Whirlpool-Studio in Sausalito gefunden. Wegen der Pandemie haben sie daraus Büros gemacht. Das Ironische dabei ist, dass ich die einzige Person bin, die ich kenne, die Whirlpools hasst.

Die Freundschaft zwischen zwei Mädchen ist auch zentral für Ihren neuen Roman – und wie diese Freundschaft zerbricht. Hat die Pandemie aus Ihrer Sicht Freundschaften verändert?

Ja, in zwei verschiedene Richtungen. Einerseits habe ich anfangs meine beste Freundin jeden Tag gesehen, wir haben uns getroffen, sind wandern gegangen. Jetzt fühlt es sich seltsam an, dass wir uns nur noch einmal die Woche sehen. Andererseits bin ich während der ersten Phase der Pandemie abgetaucht, ich habe sehr hart an der Geschichte gearbeitet und es war natürlich auch eine gute Ablenkung. Und als ich den Roman im Juni 2020 beendet hatte, kam ich aus diesem Buch raus und alles hat mich wie verspätet getroffen, ein verzögerter Schock.

Die Erzählerin, Eulabee, hat eine beste Freundin, Maria Fabiola. Sie beschreiben deren Beziehung als sehr eng, sehr intensiv. Was macht den Kern dieser Freundschaft aus?

Sie sind zusammen aufgewachsen, sie sehen sich gegenseitig wie Spiegel. Ich glaube, dass es vielen Kindern so geht. Ich arbeite viel mit Mädchen und habe selbst eine Tochter in dem Alter – und für sie sind Freundschaften echt bedeutend. Deshalb habe ich das Buch auch mit einem „Wir“ begonnen, es sind ja nicht nur die beiden, es gibt diese Freundesclique. Aus diesem Wir ergibt sich eine Stärke. Als das auseinanderbricht, muss Eulabee erst mal für sich herausfinden, wer sie ohne ihre Freundin ist.

Aber ist das wirklich eine Freundschaft? Wenn Eulabee Maria Fabiola beschreibt, dann klingt das wie Verehrung, es kam mir nicht so vor, als seien die beiden auf Augenhöhe.

In dem Alter geht das, weil man immer alles zusammen macht. Und was hier passiert, was oft zwischen Teenagern passiert, ist, dass deine Freundin plötzlich einen anderen Weg nimmt als du. In meiner Geschichte ist es die Lüge, die Maria Fabiola erzählt, dass die Mädchen von einem Mann belästigt wurden. Und Eulabee muss sich entscheiden, ob sie diese Lüge mitträgt oder nicht. Als sie das nicht tut, wird sie aus der Gruppe ausgeschlossen und aus dem „Wir“ wird ein „Ich“.

Ihr Roman ist kein Jugendbuch, auch wenn es um Konflikte zwischen Teenagern geht. Das merkt man schon daran, dass es irgendwann eine sehr weitreichende Lüge gibt, die Entführung, die Maria Fabiola sich ausdenkt. Da geht es um Betrug, Ergebenheit, die Frage, ob man Freundschaft über Wahrheit stellt. Warum denken Sie über diese großen Fragen anhand einer Beziehung zwischen zwei 13-Jährigen nach?