Inge Jens gestorben : Genauigkeit, Sachkenntnis und Stil

Bekannt wurde sie mit der Edierung der Tagebücher von Thomas Mann und an der Seite des Tübinger Rhetorikprofessors Walter Jens: Die Literaturwissenschaftlerin Inge Jens ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Inge Jens, geboren am 11. Februar 1927 in Hamburg, gestorben am 23. Dezember 2021 in Tübing, im Januar 2017 Bild: dpa

Die Literaturwissenschaftlerin Inge Jens ist nach Angaben ihres Sohnes, Christoph Jens, am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie sei friedlich eingeschlafen. Inge Jens ist die Ehefrau des 2013 gestorbenen Tübinger Rhetorik-Professors Walter Jens. Wie aus der Mitteilung des gemeinsamen Sohnes hervorgeht, wird Inge Jens neben ihrem Ehemann im Ehrengrab des Stadtfriedhofes Tübingen beigesetzt werden.

Inge Jens studierte an den Universitäten Hamburg und Tübingen. Später war sie auch als Lehrbeauftragte an der Uni Tübingen tätig. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als sie 1960 die – von ihrem Mann abgelehnte – Edierung des Briefwechsels zwischen Thomas Mann und dem Kölner Germanisten Ernst Bertram übernahm. Friedrich Sieburg lobte in der Frankfurter Allgemeinen die Genauigkeit, Sachkenntnis und den Stil der Arbeit und maß den Anmerkungen von Inge Jens das Gewicht einer selbstständigen Leistung bei. 1967 und 1969 gab sie den Nachlass des Schriftstellers und Literaturhistorikers Max Kommerell heraus. Ein nach Kritikermeinung „informatives und zeitgeschichtlich wichtiges Buch“ gelang ihr 1984 mit der Edierung der Briefe und Aufzeichnungen der 1943 vom NS-Regime hingerichteten Geschwister Hans und Sophie Scholl. Das Interesse der Forscherin galt stets einem konkreten Schicksal, dem sie dann sowohl im literarischen als auch im historischen Kontext nachging.

Ihre Studie „Dichter zwischen rechts und links“ (1971) über die Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste nannte Marcel Reich-Ranicki ein Schlüsselwerk über das literarische Leben in der Weimarer Republik.

1982 hatte der S.-Fischer-Verlag Inge Jens die Edierung der fünf Tagebücher Thomas Manns aus der Zeit von 1944 bis 1955 übertragen. 1986 erschien der erste von ihr betreute Band, 1995 war die auf insgesamt zehn Bände angelegte, rund fünftausend Seiten umfassende Tagebuch-Edition abgeschlossen. Zu einem Bestseller mit 300.000 verkauften Exemplaren entwickelte sich die vom Ehepaar Jens gemeinsam geschriebene Biographie „Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim“ (2003), der eine dreiteilige TV-Dokumentation von Heinrich Breloer über die Literatenfamilie den Weg geebnet hatte.

Zum wissenschaftlichen und publizistischen Engagement von Inge Jens kommt das zivilgesellschaftliche. Gemeinsam mit ihrem Mann Walter wurde Inge Jens in den achtziger Jahren zu einer Galionsfigur der Friedensbewegung. 1984 beteiligte sie sich an Sitzblockaden vor dem Atomwaffendepot Mutlangen (Ostalbkreis), während des Golfkriegs 1990 versteckte das Paar desertierte US-Soldaten in seinem Haus und kam dafür wegen Beihilfe zur Fahnenflucht vor Gericht.