Vom Privathaus auf Schillerhöhe : Die Rilke-Sensation

Es ist einer der wichtigsten Ankäufe des Deutschen Literaturarchivs in Marbach jemals: Mit der Übernahme des Rilke-Archivs Gernsbach verzehnfacht sich allein die Zahl an Manuskriptseiten. Die Hintergründe.

Vom Unteren Panoramaweg auf die Schillerhöhe – das klingt doch nach Aufstieg. Doch bisher war da ein Gefälle. Zumindest in Sachen Rilke. Zwar liegt einer der bedeutendsten Bestände an Manuskripten und Lebenszeugnissen des Dichters im Deutschen Literaturarchiv (DLA) auf der Schillerhöhe in Marbach, doch weitere wichtige befinden sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern und an der amerikanischen Harvard-Universität, dem Rang nach jeweils mit Marbach vergleichbar, alle gut erschlossen.

Die große Unbekannte in Sachen Rilke jedoch fand sich im badischen Gernsbach, eben am Anfang des dortigen Unteren Panoramawegs in einem eher unscheinbaren Einfamilienhaus. Es ist das Heim der Familie Sieber-Rilke. Und dort wurde der größte Teil – was das konkret bedeutet, wusste man bisher gar nicht – des Nachlasses von Rainer Maria Rilke aufbewahrt; un­unterbrochen war er seit dessen Tod in Familienbesitz.