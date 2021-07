Arabische Comiczeichner : Kinder der Rebellion

Aktualisiert am

Wie reagieren Comicautoren in der arabischen Welt auf die politische Lage? Ein Gespräch mit den Zeichnern Lina Ghaibeh und George Khoudry über junge Künstler-Kollektive und feministische Superheldinnen.

Lina Ghaibeh ist Comic-Künstlerin und außerordentliche Professorin am Institut für Grafikdesign der American University of Beirut. Dort leitet sie die „Mu’taz and Rada Sawwaf Arabic Comic Initiative“, die sich der Erforschung arabischer Comics widmet und jährlich den Mahmoud Kahil Award für den besten arabischen Comic vergibt.

George Khoury war einer der Ersten, der unter seinem Künstlernamen JAD mit „Carnaval“ zu Beginn der Achtzigerjahre einen arabischen Comic für Erwachsene veröffentlichte. Er gründete mit den „JAD Workshops“ das erste Kollektiv für Comic-Künstler in Libanon, leitete jahrelang eine politische Animationssendung im Fernsehen und unterrichtete Grafikdesign an der Lebanese American University.