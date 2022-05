Judith Hermanns Poetikvorlesung : Unerwartet Privates aufgetaucht

Judith Hermann an der Goethe-Universität in Frankfurt Bild: Wonge Bergmann

Was erwarten wir, die da sitzen, die jung und alt sind, Studenten und Dozentinnen und Kritiker, Lehrer und Rentner? Wir wollen eingeweiht werden, Teil sein der Schreiberpsychoanalyse, die sich zur Kunst erhebt, wir wollen das Große, Weltumspannende und das Kleine, Tröstliche, wir wollen Pathos und Parodie, und Überraschung, wie es die Tradition der Frankfurter Poetikvorlesung seit sechzig Jahren vorschreibt und ganz besonders jetzt, nach langem Warten.

Was wir ebenfalls wollen, aber nicht zugeben würden, sagt Judith Hermann beiläufig: uns täuschen lassen. „Die Erzählung lenkt den Leser vom Eigentlichen ab. Sie lenkt ihn von mir ab.“ Hermann also bei ihrer ersten Frankfurter Vorlesung von dreien mit dem Vorsatz „Wir hätten uns alles gesagt – vom Schreiben und Verschweigen“. Ihre Füße stehen unter dem Pult in Turnschuhen im NeunzigGrad-Winkel, wie in Vorbereitung eines Tanzes, ihr Blick geht aufs Papier, nicht ein einziges Mal schaut sie während des Vortrags auf. Nur ganz am Anfang, als sie erklärt hat, dass ihre Vorlesung letztes Jahr schon fertig war und aus bekannten Gründen abgesagt wurde, und dass sie sich entschuldigen wolle: dafür, dass es ihr nicht gelungen sei, sie nach Beginn des Kriegs noch einmal aufzubrechen und von vorne anzufangen. Das missfällt manchen im Saal, aus gegensätzlichen Gründen: Wie eine Ausflucht klang das, sagen später die einen. Und die anderen: Wer hätte von Hermann überhaupt Politisches erwartet? Und man denkt an Vorgänger in dieser Reihe, die sich mit der großen politischen Geste kaum Gefallen getan haben.

Die Figuren sind aufgeschriebene Wünsche

Und so liest Hermann in einem langen Atemzug ihren Text von letztem Jahr, zwischen dessen Anfang und Ende „unerwartet Privates aufgetaucht“ sei: „Es wird sich zeigen, ob das zu bereuen ist“. Es ist die Geschichte, wie sie ihrem Psychoanalytiker zwei Jahre nach Ende ihrer Behandlung an einem Kiosk begegnet und ihm in eine Bar folgt, dem Mann, von dem sie glaubte, er existiere gar nicht wirklich, der aber in ihrer Kurzgeschichte „Träume“ aus dem Erzählband „Lettipark“ vorkommt. „Ich schreibe über mich“, sagt Hermann und nimmt es schnell wieder zurück: „Beide Figuren sind Träume, aufgeschriebene Wünsche“, bei aller Zerbrechlichkeit heil.

Womit wir also beim Thema wären. Judith Hermann ist Analytikern und Analysierte zugleich, und die, die sich später beschweren, sie habe uns zu sehr betört und nicht genug über ihr Handwerk verraten, haben nicht genau hingehört. Denn die Geschichte der Begegnung, die auch die Geschichte einer Freundschaft und eines Todesfalls ist, kippt vor und zurück, von der „Lettipark“-Erzählung in den Bericht über das Ereignis in der Lesung, und weiter in die Analyse des Berichts, umstandslos, wie Hermann so gerne schreibt. „Trommel“ heißt die Bar, in die sie ihrem Arzt folgt, und während im Hörsaal die Sonne schräg über die Köpfe streift, wird gegoogelt, tatsächlich, es gibt eine Trommel in der Kastanienallee in Berlin. Und jetzt?

Nichts daran ist einfach

„Da ist das Gesagte. Und da ist etwas ganz anderes unterhalb und außerhalb des Gesagten. (. . .) Und all das zieht an mir vorüber, setzt sich fest. Ich hebe es auf, stecke es ein.“ Hier erklärt eine Schriftstellerin, die im Prozess des Schreibens das Vordergründige Schicht für Schicht abträgt, bis nur noch ein Gerippe dasteht, die kleinste Puppe der Matroschka, wie Hermann sagt, ihre Suche nach dem Kern literarischer Sprache. Entfremden, entstellen, und am Ende klingt es wahr, so attestiert ihr es der Analytiker in ihrem Bericht. Ein ungewohnt offener Zugang zu ihrem Werk, auch eine versteckte Verteidigung: Wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat: Das will ich, und nichts daran ist einfach.

Wer zum Therapeuten geht, will etwas sagen und etwas verschweigen. Er könnte alles Mögliche erzählen, aber dann entscheidet er sich. Das ist Hermanns Gleichnis. „Jede Geschichte hat ihren ersten Satz. Nicht der Satz, mit dem die Erzählung beginnt, sondern ein Satz, mit dem sie in meinem Kopf beginnt.“ Schweigend habe sie auf der Therapiecouch einen Anfang gesucht, Geschichten aussortiert. „Ich bin mit dem Sprechen in der Analyse so verfahren wie mit dem Schreiben einer Geschichte. Ich habe einen Anfang gemacht und von da aus einen Pfad geschlagen.“

Am Ende dieser ersten Lesung steht ein Wiedersehen, von dem die Schriftstellerin behauptet, sich nicht mehr sicher zu sein, ob sie es wirklich erlebt habe. Und dann lacht sie. Weil sie sich freut. Gut getäuscht. Gut getröstet. Fortsetzung folgt.