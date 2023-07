Er lebte lange in Frankreich und schrieb auf Französisch. Auf sein berühmtestes Buch musste man in seinem Geburtsland Jahrzehnte warten. Über das Verhältnis der Tschechen zu Milan Kundera.

Milan Kundera bleibt für uns Tschechen ein Mann der vielen Geheimnisse. Wie oft wurde im Prager Café Slavia erzählt, dass er just gestern gegenüber im Nationaltheater gewesen sei war. Und zwar verkleidet und mit einem falschen Schnurrbart. Trotzdem soll er nach der Vorstellung erkannt und angesprochen worden sein. Und dann habe der Mann gesagt: „Sie müssen sich irren. Ich bin es nicht.“

Wahr oder erfunden – die Szene könnte genauso von Kundera selbst stammen. Er war nicht nur ein großer Romanautor, sondern auch ein großer Ironiker, der mit leichter Hand Ironie mit Geschichte, Erotik und Philosophie verweben konnte. In den Sechzigern haben Autoren wie Ivan Klíma, Pavel Kohout oder eben Kundera die verstaubte tschechische Literatur ordentlich durchgelüftet. Nach den schweren Jahren des Stalinismus war das fast lebensnotwendig. Auch Kundera war als junger Mann ein überzeugter Kommunist gewesen. Als Dichter hatte er sozialistische Lyrik verfasst, die man heute in Prag nur antiquarisch und für nur sehr viel Geld bekommen kann. Diese Lyrik war so unerträglich pathetisch, dass Kundera selbst sich von den Gedichten distanziert hat. Eines seiner Geheimnisse bleibt, ob er wirklich als Kommunist einen Mann an die Geheimpolizei verraten hat, wie ihm in vorgeworfen wurde. Das hat er in einem seiner wenigen Interviews bestritten.

Die versteckten Bücher

In seinen Essays betont er, dass man den Autor von seinem Werk trennen sollte. So hat auch er es gemacht. Er versteckte sich hinter seinem Werk und tauchte in den Geschichten unter. Doch die Tschechen haben in den Büchern nach ihm gesucht. Nach diesem strahlenden Star auf dem Himmel der Weltliteratur, der in der mährischen Metropole Brünn am 1. April 1929 geboren wurde und mehrere Jahre an der Filmhochschule FAMU die Weltliteratur unterrichtet hatte, nur ein paar Schritte vom Café Slavia entfernt.

Nach der Zerschlagung des Prager Frühlings 1968 war es mit der frischen Luft und der Leichtigkeit des Lebens und Erzählens abrupt vorbei. Kunderas Bücher sind aus den Buchhandlungen und Bibliotheken verschwunden und alle sollten so schnell wie möglich die Zeit der Leichtigkeit vergessen. Zu Hause hat man die Bücher und versteckt und als Schätze verwahrt. Sie lebten in der zweiten Reihe der Hausbibliothek weiter. Man wollte nicht, dass man sie sieht, wenn jemand zu Besuch kommt. Erst am Abend hat man die Bücher aus der Dunkelheit ans Licht gebracht und gelesen.

Wo bleibt der neue tschechische Weltautor?

Die zeitgenössische tschechische Literatur wird bis heute an Kundera gemessen. Man wartet auf einen neuen Kundera, auf einen Weltbestseller. Auch auf Kunderas Erfolgsroman mussten die Leser in Prag oder Brünn lange warten. Auf Tschechisch erschien das Buch zwar schon 1985 in Kanada, aber in dem Exilverlag 68 Publishers in ein paar tausend Exemplaren. Einige Hundert hat man in die sozialistische Tschechoslowakei reingeschmuggelt. Die Bücher wanderten von Haushalt zu Haushalt. Man hatte nur eine einzige Nacht zum Lesen gehabt, denn am nächsten Tag war schon der nächste Leser dran. Deren Liste war lang. So konnten nur die Glücklichen das Buch lesen. Dann ist etwas Besonderes passiert. Die Liebesgeschichte von Tomáš und Tereza wurde einfach erzählt. In den Kneipen. In den Cafés.

Viele haben den Roman dann auf Deutsch, Englisch oder Französisch gelesen. Was auch die späteren Bücher betrifft, die Kundera auf Französisch geschrieben hat. Auch auf die mussten die Tschechen warten. Lange weigerte sich Kundera die Romane übersetzen zu lassen. In den Cafés erzählte man, dass er davon überzeugt war, dass nur er selbst die Bücher ins Tschechische übertragen kann. Doch es fehle ihm an der Zeit.

„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ ist erst 2006 in Tschechien offiziell erschienen, in einer von Kundera leicht überarbeiteten Fassung. Es war ein unglaublicher Erfolg. Selten sieht man, dass Menschen in einer Buchhandlung in der Schlange stehen und alle nur dieses eine Buch lesen möchten. Das Buch, in dem durch Prag und die Tschechoslowakei sowjetische Panzer rollen und alles zerstören, so wie heute die russischen Panzer im Osten der Ukraine. Doch alle Leser wissen, dass nicht mal der schwerste Panzer die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und Leichtigkeit zerstören kann.