Schriftsteller Jack Kerouac : Der saftige Erlöser auf dem Goldhügel predigt Bebop

Am heutigen Samstag ist Jack Kerouacs hundertster Geburtstag. Sein später Roman „Engel der Trübsal“, ein Stück wilder Spontanprosa, die auch Bob Dylan inspiriert hat, erscheint erstmals in einer deutschen Gesamtübersetzung.

In jedem Beatnik steckt ein Bildungsbürger. Diesen Eindruck gewinnt man rasch bei der Lektüre des Romans „Engel der Trübsal“ von Jack Kerouac, der 1965 im Original erschienen ist und nun erstmals in einer komplett neuen Gesamtübersetzung vorliegt. Blitzschnell wie die Töne in einem Solo von Charlie Parker folgen die Zitate, Anspielungen, Referenzen aufeinander; sie reichen vom alten China, den Weltreligionen und der griechisch-römischen Antike über Shakespeare, Goethe und Whitman bis zum Kino und Jazz, ja sogar „Mario und der Zauberer“ huschen an einer Stelle vorbei. Kerouacs Roman, eine wilde Improvisation über dreitausend Jahre Menschheitsgeschichte, gibt dem Bebop eine Sprache.

Erschienen ist „Desolation Angels“, so der Originaltitel, als der Hype um „On the Road“ schon längst wieder abgeebbt war. Es war Kerouacs zwölfter Roman, und vier Jahre später, zerstört von Suff und Drogen, endete sein Leben. Obwohl er zum Zeitpunkt seines Todes beileibe kein alter Mann, sondern erst siebenundvierzig Jahre alt war, trägt „Engel der Trübsal“ die Merkmale eines Spätwerks im engsten Wortsinne: Es ist ein distanzierter Rückblick in die euphorische Zeit unmittelbar vor Erscheinen von „On the Road“ im Herbst 1957, seines bis heute ausstrahlenden Erfolgsromans – und ein Abgesang auf die romantische Idee, ebendort, also auf der Straße, ein höheres Dasein zu erlangen.

Allein auf einem Berggipfel

Auf der Straße, das heißt im Falle von „Desolation Angels“ zunächst: auf dem Berg. Jack Duluoz, Erzähler des Romans und Alter Ego des Autors, befindet sich zu Beginn als Feuerwächter auf dem Desolation Peak, einem Berg an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Was er in der Isolation sucht, ist Erleuchtung. Was er am Ende findet, ist nur ein „abgrundtiefes Nichts, schlimmer, nicht mal eine Illusion“. Auch Kerouac befand sich im Sommer 1956 für dreiundsechzig Tage auf diesem Berg im Bundesstaat Washington. Vertraute wie Allen Ginsberg haben später festgestellt, dieser Aufenthalt sei – und zwar vor allem Ruhm, der ihm noch zuteilwerden sollte – der Anfang vom Ende gewesen.

Als wolle er vor seiner furchterregenden Einsicht flüchten, begibt sich Jack nach seinem Bergerlebnis auf einen langen und wilden Trip, zunächst nach San Francisco, von dort aus nach Mexico City, weiter bis New York, dann auf die andere Atlantikseite nach Tanger, Paris und London, schließlich erneut quer durch die Vereinigten Staaten und Mexiko bis nach New York, wo er sich am Ende zu bleiben entschließt. Um die entsetzliche Lücke zu schließen, die sich in ihm aufgetan hat, gibt sich Jack auf den Stationen seiner Reise dem Alkohol, dem Sex, der fernöstlichen Philosophie, der Exotik und dem Schreiben hin. Umgeben ist er dabei von einem Freundeskreis, der sich fast ausschließlich aus Vertretern der Beatbewegung zusammensetzt. Wem danach ist, der kann sie alle auf reale Vorbilder zurückführen: „Bull Hubbard“ etwa trägt unverkennbar die Züge von William S. Burroughs; in „Irwin Garden“ lässt sich Allen Ginsberg deutlich wiedererkennen. Zu retten vermögen sie Jack jedoch ebenfalls nicht; einzig ein Leben in „friedlichem Kummer“ scheint ihm zuletzt noch möglich.