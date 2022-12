Schottischer Transgenderstreit : Rowlings Empörung

Das schottische Parlament hat am heutigen Dienstag fast sechs Stunden für seine letzte Debatte über Änderungen am umstrittenen Geschlechtsanerkennungsgesetz anberaumt, das die regierende schottische Nationalpartei (SNP) noch vor Weihnachten verabschieden will. Die Reform soll es Transsexuellen leichter machen, ihre Geschlechts­angleichung offiziell bestätigt zu bekommen. Bislang schrieb das Gesetz in England, Wales und Schottland da­für ein Mindestalter von achtzehn Jahren vor.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Außerdem war eine Genderdysphorie-Diagnose ebenso erforderlich wie der Nachweis, dass Antragsteller zwei Jahre mit ihrer gewählten Ge­schlechtsidentität gelebt haben, um ein rechtliches Geschlechtsanerkennungszertifkat zu erhalten. Die schottische Regierung will das Mindestalter nicht nur auf sechzehn Jahre senken, sondern auch auf die ärztliche Diagnose verzichten und den erforderlichen Zeitraum für das Leben mit dem gewählten Geschlecht auf drei Monate reduzieren.