Nora Bossong im Gespräch : Eine sanfte Utopie ist mir lieber

Der Literaturtheoretiker Georg Lukacs hat Schriftsteller darauf verpflichtet, die Wirklichkeit möglichst objektiv zu erkennen, bevor sie zu schreiben anfingen. Sonst blieben sie im Augenblicksbewusstsein gefangen. Stimmen Sie ihm zu?

Die Frage ist, wie objektiv man sein will und ob nicht die Chance von Schriftstellerinnen und Schriftstellern darin liegt, durch einen hinterfragten subjektiven Blick Objektivität zu schaffen. Das wäre wohl ehrlicher, als Objektivität vorzugeben.

Wie verschaffen Sie sich ein Bild der Wirklichkeit?

Meine Herangehensweise ist immer eine mehrstufige. Zum einen höre ich Menschen zu und befrage sie. Dann tauche ich historisch in das Thema ein, um zu sehen, auf welchem Fundament diese Menschen und wir überhaupt stehen. Außerdem schaue ich mir bestimmte politische Konstellationen daraufhin an, wie sie unser Miteinander prägen. In der Praxis geht das ineinander über. Meine journalistischen Texte arbeiten noch stärker mit Recherche und Lektüre als meine Romane. Wobei meine Reportagen immer auch literarische Reportagen sind. Ich habe meistens ein benanntes Ich, das ich selbst bin. Ich bin keine objektive Beobachterin, sondern eine Beobachterin, die von einem bestimmten Hintergrund herkommt und die diesen Hintergrund in die Dinge hineinträgt, die sie beschreibt.