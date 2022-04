Interview mit John Grisham : „Man muss denken wie ein Killer“

„John Grisham ist einer der meistgelesenen Autoren der Welt, was nicht unbedingt bedeutet, dass er nicht schreiben kann. Grisham kann schreiben, obwohl er viel gelesen wird, und ­seine Bücher sind besser als ihr Ruf bei deutschen Intellektuellen“, hat Ruth Klüger schon 1995 in ihrer Rezension des Thrillers „Die Kammer“ in der F.A.Z. geschrieben. Seither hat Grisham jedes Jahr einen neuen Roman veröffentlicht, meist Justizthriller, und jeder schaffte es auch auf die Bestsellerliste. Filme nach Grisham-Büchern wie „Die Firma“, „Die Akte“ oder „Die Jury“ waren in den Neunzigerjahren große Kassenerfolge. Der heute 67-Jährige bringt es auf eine Gesamtauflage von 275 Millionen Exemplaren in mehr als vierzig Sprachen. In seinem neuen Roman „Der Verdächtige“ geht es um einen Richter, der mehrere Menschen ermordet haben soll. Lacy Stoltz, eine Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida, die schon in Grishams Roman „Bestechung“ auftrat, versucht, ihn zu überführen. Grishams stärkstes Buch ist es nicht, seinen Ruf bei den deutschen Intellektuellen wird es vermutlich auch nicht verbessern, aber es funktioniert wie ein Uhrwerk, weil Grisham eben weiß, wie man einen Thriller konstruiert. Wir sprechen per Video von Arbeitszimmer zu Arbeitszimmer.

