Interview mit Madame Nielsen : „Ein Experiment mit dem Tod, dem Leben, dem Sex“

Madame Nielsen, was war die „Wooster Group“?

Julia Encke Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Wooster Group war das Wahrzeichen der Avantgarde in New York. Sie wurde in den Siebzigern gegründet und hatte in den Achtzigern, Neunzigern ihre Blütezeit. Und das hatte viel damit zu tun, dass sie mit ihrer Performing Garage in der Wooster Street einen Ort hatte, wo sich auch alle anderen sammelten: Susan Sontag, Lou Reed, John Lurie, Laurie Anderson, David Byrne, Paul Auster. Wenn Andy Warhols Factory der Ort der Kunstszene in New York der Sechziger war, dann war The Garage der Ort der Achtziger und frühen Neunziger. Die Garage war nicht der Broadway, den die ganze Welt kannte. Willem Dafoe war damals auch nicht so berühmt wie heute. Aber sie war damals schon Kult.