Mary Beard im Gespräch : Nero war besser als sein Ruf

Die Historikerin Mary Beard erklärt, welche Rolle Frauen im alten Rom spielten, warum Twitter so reizvoll ist, und wie die Gender-Debatte den Blick auf die Antike verändert.

Frau Beard, als Hochschullehrerin in Cambridge, Fernsehmoderatorin und Kommentatorin bringen Sie Ihrem Pu­blikum die Alte Geschichte nahe. Warum haben Sie sich für dieses Fach entschieden?

Ich war an einer akademischen Mädchenschule und konnte die alten Sprachen mühelos meistern. Als Teenager faszinierte mich dann die Archäologie. Damals konnten sich Interessenten noch als Grabungshelfer bewerben. Ich habe in den Sommerferien neben der Ausgrabungsstätte gezeltet. Wir arbeiteten verdammt hart, und es war aufregend, Dinge auszugraben, die seit Jahrhunderten von niemandem berührt worden waren. Abends gingen wir ins Pub, obwohl wir nicht alt genug waren. Das gesellschaftliche Leben war großartig. Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll.

Warum haben Sie sich auf die römische und nicht auf die griechische Antike spezialisiert?

Wenn man in Großbritannien klassische Archäologie betreibt, hat man es zwangsweise mit den alten Römern zu tun. Hätte man mich als Studentin vor die Wahl gestellt, ich hätte mich wahrscheinlich für Griechenland entschieden, weil es immer etwas sexier gewesen ist, das Athen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts zu studieren. Letztlich sah ich aufgrund des Reichtums an überliefertem Material aus der römischen Zeit allerdings mehr Möglichkeiten, die Antike zu verstehen. Es ging mir zunehmend darum, Kunst, Archäologie und textliche Zeugnisse von der Literatur bis hin zu Inschriften zu einem historischen Gesamtbild zusammenzufügen.

In Ihrem aktuellen Buch „Zwölf Cäsaren. Gesichter der Macht von der Antike bis in die Moderne“ stellen Sie Bezüge zwischen den alten Römern und uns her. Dennoch sagen Sie, die Menschen seien damals völlig anders gewesen.

Ein Freund hat das Studium der Antike einmal mit einem Drahtseilakt verglichen. Blickt man zur einen Seite herunter, sieht alles vollkommen vertraut aus. Da sind Menschen, die auf die Straße pinkeln und Graffiti an die Wände schmieren. Auf der anderen Seite sieht man eine völlig veränderte Welt. Man weiß nicht genau, wie man sich orientieren soll. Das reizt mich.

Worin besteht die große Differenz?

In gewisser Hinsicht ist uns jede Kultur des 21. Jahrhunderts ein wenig fremd. Das wird uns etwa bewusst, wenn wir einen französischen Witz nicht verstehen. Der Unterschied zum alten Rom ist grundlegender. Nehmen wir zum Beispiel den weiblichen Körper. Viele Menschen hatten damals nicht die blasseste Vorstellung von der Anatomie einer Frau. Es gab die Theorie, Mund und Uterus seien miteinander verbunden. Deswegen schien es angemessen, einen Husten durch eine Vaginalbehandlung zu lindern. Die alte Frage, wie es wäre, Römer zu sein, wird oft als naiv empfunden. Darüber nachzudenken, wie wir die Vergangenheit durch viele ideologisch aufgeladene Schichten sehen, ist aber keineswegs naiv. Seitdem Vergil die Arbeit an der „Aeneis“ abgeschlossen hat, ist wohl kein Tag vergangen, an dem das Werk nicht gelesen worden wäre. Und es scheint mir wichtig zu sein, dass die Menschen seit zweitausend Jahren die „Aeneis“ und das Altertum aus ihrer jeweiligen Weltsicht heraus deuten.

Sie gehen in Ihrem Buch auf historische und kunsthistorische Aspekte ein, doch scheint Ihr Beitrag zur Diskussion über die zwölf Cäsaren vor allem auf genauer Textkenntnis zu basieren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg – und wohl schon vorher – begannen sich hierzulande die Wege zwischen Altertumswissenschaft und Kunstgeschichte zu trennen. Bis in die Fünfzigerjahre hinein hatten viele Kunstgeschichtsdozenten Altphilologie studiert. Mir ist zunehmend klar geworden, dass etliche Kunsthistoriker wenig Ahnung von der antiken Materie hatten, die der Illustration ihrer Stoffe zugrunde lag. Es gibt zahllose Arten, dieses Thema anzugehen, die nicht meine sind, aber ich kenne die Literatur, ich weiß, wie darüber diskutiert wurde und wo die Probleme liegen. So kann ich auf übersehene Dinge hinweisen.