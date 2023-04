In Jane Austens Welt: Anne Hathaway verkörperte die Schriftstellerin 2007 in dem Film „Becoming Jane“. Bild: picture alliance / Mary Evans Pi

Bei der Trauerfeier für die Schriftstellerin Hilary Mantel hat die literarische Welt jetzt erfahren, was ihr entgangen ist: ein Roman über Jane Austens Welt, geschrieben aus der Sicht von Mary Ben­net, der lesewütigen mittleren Schwester aus „Stolz und Vorurteil“, von der es darin schneidend heißt, wie stolz sie auf die aus Büchern gesammelte „Tiefsinnigkeit ihrer Gedanken“ sei. Mantel hatte vor ihrem Tod im vergangenen September lediglich verraten, dass sie nach ihrer Thomas-Cromwell-Trilogie einen neuen historischen Roman in Angriff nehmen wolle, der im achtzehnten Jahrhundert angesiedelt sei. Ihrem Agenten Bill Hamilton zufolge lässt sich das hinterlassene Fragment weniger als unfertiges, denn als gerade begonnenes Manuskript be­zeichnen.

Gina Thomas

Ihr langjähriger Verleger Nicholas Pearson spricht für die große Mantel-Gemeinde, wenn er seine Bestürzung darüber zum Ausdruck bringt, dass er das mit dem Titel „Provokation“ versehene Buch nie in Gänze werde lesen können. Sechs Wochen vor dem Tod seiner Autorin hatte sie ihm noch voller Leidenschaft von dem Projekt und ihrer lebenslangen Liebe zu Jane Austen er­zählt. Mantel hatte be­schlossen, nach Irland, dem Land ihrer Vorfahren, auszuwandern – getrieben vom Bedürfnis, nach dem Brexit wieder Europäerin zu sein. Dieser Umzug hatte sich durch die Pandemie verzögert. Person erzählt, Mantels Plan sei gewesen, dem Roman als „frischem Abenteuer in ihrem Leben“ in ihrer neuen Wahlheimat an der irischen Westküste nachzugehen. Dazu kam es nicht mehr.