Dass ein Toter beklagt und gepriesen wird, an seinem Grabe, an seiner Bahre, an einem aufgerichteten Symbole seines Daseins, ist keine Rede, sondern ein urtümlicher Menschheitsakt in einer ewigen, weil zyklischen, in einer symbolischen, in einer heiligen Situation.“

So ruft Rudolf Borchardt in seinem Nachwort zu den „Deutschen Denkreden“ das Genre des rhetorisch oder schriftlich erstatteten Andenkens an einen Charakter der Geschichte, der Kultur, der Wissenschaften auf, seltener auch einen Ahnen oder einstmals Nahen aus dem Kreis der Familie oder – not least – der Freundschaft. Also gibt man mir das Recht — hier einmal zwingender als jede Pflicht —, über Martin Walser und unsere Beziehung zu handeln, die eine Freundschaft war (und ist, denn der Tod löst sie nimmermehr), die in meiner Erinnerung einen Bereich markiert, in dem die Szene vom Irrlicht zur Gloriole wechselt.