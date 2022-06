Helene Hegemanns neues Buch : Leben auf des Messers Schneide

Helene Hegemann schreibt in ihrem neuen Buch „Schlachtensee“ gegen schematische Literatur an und verfilmt als Regisseurin eine Erzählung von Ferdinand von Schirach. Ist das nicht ein Widerspruch?

Wie gelingt es uns, am Leben zu bleiben? Helene Hegemann hat einen neuen Erzählungsband geschrieben, „Schlachtensee“ heißt das Buch (und ist in weiten Teilen in diesem Berliner Ortsteil entstanden), das mit dem Leben auf Messers Schneide beginnt. Mit einem Moment, an dem alles auf dem Spiel steht: Ein Vater sagt seiner Tochter, dass es schlechte Neuigkeiten gebe. Unbesiegbarer Krebs, der auf die Lymphbahnen übergegangen sei. Und er zitiert Snoopy aus den „Peanuts“, der auf den Satz „Eines Tages werden wir alle sterben“ die Antwort gibt: „Ja, aber an allen anderen Tagen nicht.“

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Zwei Stunden später wird die Tochter an der Atlantikküste bewusstlos an den Strand gespült. Ihr Surfbrett ist zerbrochen, die Kanten haben ihren Oberschenkel aufgeschnitten, sie ist mit dem Kopf auf dem Meeresgrund aufgeschlagen. Und es ist nur ein Zufall, dass der Tag, an dem die Nachricht des Vaters kam, einer dieser „anderen Tage“ ist, an denen sie, an denen der Vater und an denen auch wir nicht gestorben sind.

Um dieses Überleben und Am-Leben-Bleiben geht es bei Helene Hegemann, nicht nur in „Snoopy, das Meer und ich“, dieser ersten Geschichte, in der die Tochter in einem der Strandcafés mit ihren Blutergüssen am Körper kurz darauf jenem Surfweltmeister mit dem verschleierten Blick begegnet, der ihr beibringt, länger die Luft anzuhalten und zu kalkulieren, welche Bewegung wie viel Anstrengung erfordert. Es gebe Leute, sagt er ihr, die ertrunken seien, weil sie zum falschen Zeitpunkt einen Schwimmzug gemacht hätten. Die einzige Chance sei Entspannung und Auslieferung, sonst gehe zu viel Sauerstoff drauf. Eine Lebensanweisung, die auch dem staunenden Vater, dem die Tochter Videos mit Big-Wave-Surfern zeigen wird, „echt den Stecker zieht“, wie der es formuliert.

Ihre Figuren proben den Aufstand gegen den Tod

„Aufständische Körper“, das hätten in ihren Erzählungen die Figuren gemein, sagt Helene Hegemann. Sie sitzt morgens in einem nur für sie geöffneten Re­staurant in Berlin-Charlottenburg und zitiert den italienischen Philosophen Franco „Bifo“ Berardi und dessen Werk „Der Aufstand – Über Poesie und Finanzwirtschaft“. Darin schreibt Berardi, dass wir lernen müssten, die Zeichen der Finanzwelt zu lesen, sie so zu interpretieren, wie man Poesie interpretiere. Diese Interpretation lehre uns dann jene Empathie, die der erste Schritt zu einer neuen Solidarität sei.

„Im Grunde hätte ich ein Motto von ihm für mein neues Buch gebraucht“, sagt die Autorin. „Er ruft zu einer Revolution gegen die Sprache des Informationskapitalismus auf, durch Poesie, durch entzweckte Räume“ und spreche dabei von der Erotik des Aufstands. Das habe ihr sehr gefallen. In ihren Storys proben die Figuren den Aufstand gegen den Tod, gegen das Zerstörerische einer Liebe, das Machtgefälle innerhalb einer Beziehung. Gleichzeitig begehrt Helene Hegemann auf einer anderen Ebene gegen eine allzu schematische Ordnung der Sprache auf, in der alle Bezüge aufgehen.