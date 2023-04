Heinrich Meier hat 37 Jahre lang die Münchner Carl Friedrich von Siemens-Stiftung geleitet. Darüber ist zuletzt viel geredet worden, weil sein Nachfolger sich dort so benommen haben soll, dass ihm gleich wieder der Stuhl vor die Tür gestellt wurde. Angeblich war der Nachfolger, so der Nachfolger, rechten Netzwerken in der Stiftung auf der Spur. Die lassen sich tatsächlich bei Armin Mohler, dem Vorgänger von Heinrich Meier, unschwer finden. Aber bei Meier selbst?

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Als Siebzehnjähriger hat er eine rechtsextreme Schülerzeitung redigiert, schrieb dort Aufsätze, die er heute lieber nicht geschrieben hätte, und hielt insofern mit den jugendlichen Autoren von Blättern wie „Dem Volke dienen“ oder „Rote Fahne“ Schritt, die nach 1968 ihre eigenen radikalen Ergebenheitsadressen ablieferten. Jugend, sagen die Soziologen, neigt zur Delinquenz, das gilt auch für die intellektuelle. In der Siemens-Stiftung begegneten sich dann viele dermaleinst Radikale als Gemäßigte wieder.

Auftakt mit Rousseau

Heinrich Meier hat seinen Abschied „von den nationalistischen Hoffnungen oder den sozialistischen Träumen seiner Jugend“ sowie die Loslösung von den Ressentiments seiner Herkunft in seiner Münchner Antrittsvorlesung im Jahr 2000 klar bezeichnet. Die unreflektierte Hingabe an politische Meinungen, wie er sie bei Martin Heidegger, in den Tagebüchern Ludwig Wittgensteins und bei Gottlob Frege erkennt, ist für ihn „vorsokratisch“.

Die meisten fangen sich also. Heinrich Meier studierte in Freiburg Philosophie und Politikwissenschaft und wurde von Wilhelm Hennis 1985 mit einem glänzenden Kommentar und einer Übersetzung von Jean-Jacques Rousseaus „Abhandlung über die Gründe der Ungleichheit zwischen den Menschen“ promoviert. Dem Einzelgänger und Rhetoriker der nichtrhetorischen, scheinbar unmittelbaren Sprache hat er viel später in Studien zu dessen „Träumereien eines einsamen Spaziergängers“ die Treue gehalten. Bei Rousseau fand er eine Verteidigung der philosophischen, ganz dem Infragestellen konventioneller Ansichten gewidmeten Lebensweise, die vor den praktischen Folgen des konventionellen Denkens geschützt ist. Hier fand er vor allem eine Argumentation gegen die Ansprüche religiöser Forderungen an das Individuum.

Athen gegen Jerusalem und Rom

1988 legte Meier seinen Essay über „Carl Schmitt, Leo Strauss und den Begriff des Politischen“ vor, in dem die Auseinandersetzung von politischer Philosophie und Politischer Theologie anhand der Kommentare nachgezeichnet wurde, die der Philosoph Leo Strauss zu Carl Schmitts Lehre von der Feindschaft als dem Grund jedweder Politik gemacht hatte. In der damals anwachsenden Literatur zu Schmitt, dem intelligentesten Faschisten jemals, machte Meiers Text ideengeschichtliche Epoche.

Athen gegen Jerusalem und Rom in der Spätphase der Weimarer Republik: Es ging um die Hypotheken, die der Glaube an eine Offenbarungsreligion und der entsprechende Gehorsam dem politischen Denken auferlegen. Ob das Gute aus einem Wissen, einer Reihe von Argumenten, oder aus einer Folgebereitschaft, einer Erfahrung also hervorgeht, ist seit der Antike Gegenstand heftiger Debatten. Heinrich Meier nimmt mit Leo Strauss entschieden die Partei des Wissens und gegen die autoritäre Anordnung, was zu glauben sei. Es war darum nur folgerichtig, dass er die Herausgabe der Werke von Strauss auf Deutsch anstrengte, eine reich kommentierte Edition, die mit ihrem vierten Band hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist.

„Close reading“ kanonischer Texte

Wer keine Seite davon gelesen hat, sondern Leo Strauss nur aus der Prominenz seiner Schüler in amerikanischen Regierungen kennt, tut sich leicht mit Zuschreibungen, es handele sich hier um ultrakonservatives Denken. Dem möchte man zumindest entgegnen: Immerhin wird gedacht. Inhaltliche Einwände gegen Meiers Werk hört man von den süddeutschen Kolporteuren der Parteienmeinung im Streit um die Siemens-Stiftung nicht.

Mehr zum Thema 1/

Meier wie Strauss leiten den Anspruch der politischen Philosophie daraus ab, dass die Frage „Wie soll ich, wie sollen wir leben?“ die grundsätzlichste Frage ist. Dass diese Frage nach dem Richtigen auch unpolitisch gestellt werden kann, scheint ihnen nicht möglich. Auch das Freilassen einzelner Lebenssphären von politischer Regulierung beruhe auf einer politisch-philosophischen Entscheidung darüber, was gut sei. Auf diese Weise gerät leicht das philosophische Denken in die Rolle eines letzten Zwecks aller sozialen Ordnung, ohne dass auf Anhieb klar wäre, welche Passagen aus Aristoteles oder Nietzsche nun für Olaf Scholz oder auch nur für unser Verständnis der deutschen Verfassung informativ sein könnten.

Man kann diese Diskussion über die Frage, ob das Ganze mehr oder weniger als die Summe seiner Teile ist, beiseitestellen. Der Beitrag, den das Werk Heinrich Meiers zur Verständigung über ideengeschichtliche Grundlagen der europäischen Moderne geleistet hat, ist offensichtlich. Die Auseinandersetzung mit dem verführerischen Konzept der „Politischen Theologie“, Studien zu Friedrich Nietzsche und zu Leo Strauss bestimmen seinen Horizont. Ihr Stil ist der eines „close reading“ der Texte und ihrer argumentativen Struktur.

Gegen den Kammerdiener des philosophischen Helden oder auch nur die intellektuelle Situation einer Zeit als Auskunftsquellen der Ideengeschichte hegt Meier größte Widerstände. Den Vorbehalten, die Quentin Skinner schon 1969 gegen die Schule von Leo Strauss vorgetragen hat, es würden dort überhistorische Menschheitsfragen zur Grundlage der Analyse von sehr konkreten ideenpolitischen Konflikten gemacht, wird der argumentative Ertrag der unhistorischen Lektüre entgegengesetzt. Expressionismus gegen Impressionismus. An der Universität von Chicago und an der Ludwig-Maximilians-Universität München unterrichtet Heinrich Meier diesen Stil des lesenden Aufschlusses eines großen Kanons. An diesem Samstag wird er siebzig Jahre alt.