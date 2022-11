So leicht und elegant wie niemand in Deutschland

Hans Magnus Enzensberger : So leicht und elegant wie niemand in Deutschland

Hans Magnus Enzensberger, geboren am 11. November 1929 in Kaufbeuren im Allgäu, gestorben am 24. November 2022 in München, im Oktober 2008 in seiner Münchner Wohnung Bild: Helmut Fricke

Einen wie ihn gab es noch nicht und wird es wohl auch nicht wieder geben. Das sagt sich leicht – schwerer dagegen ist zu sagen, wo und in welchem Bereich Hans Magnus Enzensberger in der deutschen Literatur seit den späten Fünfzigerjahren nicht seine Spuren hinterlassen hätte. Er war vielreisender Dichter, Sammler, Essayist, Aufklärer, Aufrührer, Anreger, Herausgeber, Redakteur, Provokateur, Reporter, Übersetzer, Kritiker, Pädagoge, manchmal Mahner, manchmal Beschwichtiger und bestimmt das eine oder andere mehr, je nach Laune und Lebensalter. Seine Bücher: leicht mehr als siebzig, je nachdem, wie man zählt.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin.

Kaum jemand in der neueren deutschen Literatur hat in unverschämt jungen Jahren so eloquente, formal ausgefeilte Lyrik geschrieben wie Hans Magnus Enzensberger. „Landessprache“ (1957) und „Verteidigung der Wölfe“ (1960) – ursprünglich in konsequenter Kleinschreibung erschienen – sind noch immer als literarische Paukenschläge der frühen Bundesrepublik vernehmbar, furios, elegant und von kontrollierter Wut gegen das Establishment der Älteren, die noch mit einem Bein auf Schlachtfeldern und in Lagern gestanden hatten.

Der Essay als Paradedisziplin

Enzensberger, Jahrgang 1929, hatte das nicht. „Zur Tatzeit war er einfach nicht alt genug, um in das Verbrechen verwickelt zu sein“, schrieb er lakonisch in dem autobiographischen Band „Eine Handvoll Anekdoten“ (2018). Und dass die Tage der deutschen Niederlage „eine der schönsten Zeiten seines Lebens“ gewesen seien, denn die Auflösung der alten Ordnung – er war Barmann, Dolmetscher, Schwarzhändler – schenkte ihm unerschöpfliche Freiheiten. So stürmte der junge Mann weiter durch die ersten Jahre der Bundesrepublik, promovierte über Clemens Brentano, wurde Rundfunkredakteur bei Alfred Andersch, Lektor beim Suhrkamp Verlag und verzog sich dann auf eine Insel im Oslo-Fjord. Niemand war früher gereift, früher sein eigener Mensch, niemand hatte früher ein denkerisches Profil als Enzensberger – und einen gefährlich schillernden Ruf als Enfant terrible.

Niemand hat aber auch wie er den Aufsatz älterer deutscher Prägung in den modernen Essay verwandelt, in dem das Disputieren zur Paradedisziplin wurde: In „Einzelheiten“, seinem so bescheiden betitelten ersten Essayband, analysierte er die Sprache des „Spiegels“ und die journalistischen Prinzipien dieser Zeitung, das Ideologische der „Wochenschau“, die Selbsttäuschung des Tourismus, vor allem aber sich selbst, den Intellektuellen, und die Bedingungen seines Denkens in Zeiten der „Bewusstseins-Industrie“. Wer das ironische, durch kaum etwas aus der Ruhe zu bringende Parlando der späten Jahre im Ohr hat, sollte noch einmal den schroffen Ton des jungen, an Adorno und Heinrich Heine geschulten Polemikers hören: „Denn der Aberglaube, als könnte der einzelne im eigenen Bewusstsein, wenn schon nirgends sonst, Herr im Hause bleiben, ist heruntergekommene Philosophie von Descartes bis Husserl, bürgerliche Philosophie zumal, Idealismus in Hausschuhen, reduziert aufs Augenmaß des Privaten.“