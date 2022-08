Prozess gegen Dangarembga : Hängepartie vor dem Urteil geht weiter

Aktualisiert am

In ihrem Heimatland Simbabwe ist die Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga weiter staatlicher Willkür ausgesetzt: Jetzt wurde die Urteilsverkündung um fünf Wochen verschoben. Die deutsche Prozessbeobachterin nennt das einen Skandal.

Die Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga vor dem Gericht in Harare Bild: EPA / Aaron Ufumeli

Tsitsi Dangarembga, die Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, muss weiter auf den Ab­schluss des Prozesses warten, der in ihrem Heimatland Simbabwe seit Wochen gegen sie und die politische Aktivistin Julie Barnes geführt wird. Die für gestern erwartete Urteilsverkündung wurde auf den 29. September verschoben – aus „formalen Gründen“, die die deutsche Juristin und ehe­malige Bundesjustizministerin Sa­bine Leutheusser-Schnarrenberger, die den Prozess in Harare für die Friedrich-Naumann-Stiftung be­obachtet, als vorgeschoben einschätzt.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

„Die Zermürbungstaktik gegen Tsitsi Dangarembga und Julie Barnes geht weiter“, teilt sie mit: „Der Schauprozess gegen die internationale be­kannte Schriftstellerin und Filmemacherin widerspricht allen rechtsstaatlichen Standards. Der Vorwurf gegen Tsitsi Dangarembga ist absurd. Sie hat nur ein Plakat mit dem allgemeinen Aufruf zu Reformen in Simbabwe getragen. In keinem Rechtsstaat der Welt hätte es deswegen einen Strafprozess gegeben. Eine Verurteilung wäre grotesk.“

Das Verfahren in Harare findet vor einem Anti-Korruptions-Gericht statt, dass direkt dem simbabwischen Staatspräsidenten unterstellt ist. Es nahm 29 Verhandlungstage in Anspruch, in deren Verlauf Dangarembga keiner der gegen sie erhobenen Vorwürfe nachgewiesen werden konnte.