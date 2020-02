Ernst-Barlach-Biographie : Bildnis des Künstlers als Ekel

Ernst Barlach wurde am 2. Januar 1870 geboren, fast genau vor 150 Jahren. Das Jubiläum liefert den Anlass, sich mit dem Bildhauer, Zeichner, Schriftsteller wieder intensiver zu beschäftigen. Soeben erschien eine Neuausgabe seiner Briefe in vier Bänden, Und auch eine erste Barlach-Biographie liegt nun vor. Geschrieben hat sie Gunnar Decker, vielbeachtet schon durch seine Bücher über Hermann Hesse, Gottfried Benn, Georg Heym und Franz Fühmann sowie seine Recherche über „1965: Der kurze Sommer der DDR“.

Auf den ersten Blick verwundert es, dass eine Biographie noch fehlte, da doch die Literatur von und über Barlach längst unübersehbar geworden ist. Aber Barlach hat ein eher stilles Leben geführt, zumindest arm an äußeren Ereignissen. Auch jener Russland-Reise im Jahr 1906, die seine künstlerische Erweckung auslöste, war nicht unbedingt anzumerken, welche Wirkung sie im Nachhinein auf den jungen Barlach haben sollte. Jahrzehntelang hat er dann zurückgezogen in Güstrow gelebt, aufregend war da allenfalls, wenn er gelegentlich von einem Atelier ins andere zog und schließlich in das für ihn gebaute Haus am Heidberg – das er nicht mochte.

Ein geschwätziger Prolog

Was also soll es da zu erzählen geben? Decker lädt auch nicht gerade in sein Buch ein, wenn er einen Prolog voranstellt, in dem er seine Sicht auf Barlach präsentiert: „Mit Barlach geraten wir in jene Regionen der Mystik eines Jakob Böhme oder Meister Eckhart, wo Gott allein auf dem Grunde der Seele geboren wird und Geist etwas ist, das funkengleich ausstrahlt. Ein Übermaß an Licht ist da nicht zu erwarten, aber genug, um die Finsternis nicht mehr fürchten zu müssen.“ Wenn es schon so losgeht! Zumal heute nicht unbedingt mehr vorausgesetzt werden kann, dass jedem der Name Barlach vertraut ist. Der „Prolog“ ist überhaupt geschwätzig geraten. Als Leser sähe man diese Seiten vorn lieber hinten verwendet für ein Namensverzeichnis, das entschieden fehlt.

Geschwätzigkeit mischt sich auch immer wieder mal in den Text. Es gibt unfreiwillig Komik: „Bereits das Kind, das er einmal war . . .“, oder „Dem 36. Kapitel geht das 35. voran“. Es gibt Dopplungen. Dass Barlach an sich ein „Totengräbergesicht“ wahrnahm, kommt ein bisschen zu oft vor. Und einmal sagt Decker auch peinlich „ich“. Es geht um den großformatigen Privatdruck eines Bildbands über den „Fries der Lauschenden“, bezahlt von dessen Besitzer Hermann F. Reemtsma. Decker lässt seine Leser wissen, dass er eines der dreihundert gedruckten Exemplare besitzt. Für den Zusammenhang ist es keine unwichtige Information, zugegeben, aber sie hätte doch besser in eine Fußnote gehört. Indes: Wer sich von diesen Eigenheiten und vielleicht auch Eitelkeiten des Autors nicht abhalten lässt, der legt das Buch nicht mehr aus der Hand. Barlachs Leben ist aus seinen inneren Dramen und Abenteuern gemacht, dem kräfteraubenden, weil kompromisslosen Suchen nach seinem künstlerischen Ausdruck. Oder wie Käthe Kollwitz es bei seinem Tod 1938 schlicht sagte: „Form und Inhalt fielen zusammen. Das ist das Überzeugende in seiner Arbeit.“

Güstrow mochte er gar nicht

Decker führt dem Leser einen unsympathischen Mann vor Augen, einen menschenscheuen Einzelgänger, der in seiner Jugend einen fanatischen Kampf um das Erziehungsrecht für seinen einzigen Sohn Klaus führte und dann bei dessen Erziehung versagte; der seinem Freund Friedrich Schult um ein Haar die Ehefrau ausgespannt hätte, später mit Marga Böhmer zusammenlebte, der Ehefrau von Bernhard A. Böhmer, seinem Kunsthändler der letzten Jahre; der Güstrower Schulmädchen nachschaute, trank und rauchte, Güstrow hasste, aber noch mehr Berlin. Der Künstler, ein Ekel –