Literatur und Grundgesetz : Ist dieser Ernst heilig?

Um das Grundgesetz war es schon lange still geworden. Die Generationen X bis Y würdigten es wenig. Vielen ging es wie dem jungen Fisch, der vom alten Fisch gefragt wird „Wie ist das Wasser heute?“ und der zurückfragt: „Was ist Wasser?“

Als Nichtjurist wusste man immerhin: Angeblich solle das deutsche Grundgesetz eine der weltweit besten Verfassungen sein. 1948/49 hatten es dessen Väter und wenige Mütter auf einem beeindruckend komplexen Reflexionsni­veau – einsehbar in den Protokollen des Parlamentarischen Rates – erarbeitet. Die Kriegstrümmer lagen noch überall auf den Straßen gut sichtbar herum, als man den einprägsamen Satz erfand: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Jahrzehnte später hatten sich Bundesbürger dann an die stille Anwesenheit ihrer Geschäftsgrundlage ge­wöhnt wie der Fisch ans Wasser. Dann kam die Pandemie. Und plötzlich entdeckte der Fisch sein Element. Die einen setzten den pandemischen Ausnahmezustand absolut. Die anderen sahen die Freiheitsrechte in Gefahr.

75 Jahre ist es her, dass 65 Par­lamentarier um die deutsche Ver­fassung rangen. Für den Juristen und Schriftsteller Georg M. Oswald ein guter Anlass, einen „literarischen Kommentar“ zum Grundgesetz in Auftrag zu geben. Herausgekommen ist ein Buch, in dem Autoren wie Julia Franck, Jochen Schmidt oder Eva Menasse über einzelne Artikel reflektieren. Das Literaturhaus Berlin eröffnete am Donnerstag eine Veranstaltungsreihe zu diesem kühnen Buchprojekt. Anwesend war nicht nur dessen Herausgeber, sondern auch die Schriftstellerjuristin Juli Zeh sowie als Moderator René Schlott vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der die Reihe konzipiert hat. Der Experte für DDR-Geschichte und Holocaustforschung ist als scharfer Kritiker der gesetzgeberischen Maßnahmen in der Pandemie hervorgetreten und schlug nun die Brücke zwischen künstlerischer Ausdrucksform und politischem Gebrauchstext. Das interessierte so viele, dass das Literaturhaus ausverkauft war.

Wo das Grundgesetz literarisch wird

Wo ist das Grundgesetz literarisch? Georg M. Oswald fand den „heiligen Ernst“ in den Formulierungen des Grundrechteteils aus heutiger Sicht eindrucksvoll. Gleichzeitig sei ein Satz wie „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ auch problematisch, da er Raum für Missverständnisse bei der Auslegung liefere.

Hier lief Juli Zeh zum ersten Mal an diesem Abend zu Hochform auf. Man könne von Missverständnis reden, aber natürlich auch von Interpretation, also von jenem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, ohne den es keine Demokratie gäbe. Wenn sie das Grundgesetz einer literarischen Gattung zuordnen müsse, dann sei doch klar: „Es sollte immer anstreben, Lyrik zu sein und nicht Prosa.“ Denn heute werde (auch in Verfassungstexten) eine Tendenz deutlich: Die Angst vor dem Missverstehen sei groß, weswegen immer mehr Einzelfälle gesetzlich geregelt würden. Bestimmte Re­flexe, die man inzwischen von den diskursmindernden Effekten der Sozialen Medien kenne, seien damit auch in den staatlichen Institutionen angekommen. Die neue Buchstäblichkeit, so Zeh, die immer nur den Einzelfall sehe und nicht mehr das Kollektiv, führe zu schlechtem Recht, weil man eben nicht alles, was der Fall sei, absolut erfassen könne.

Die Autoren des Grundgesetzes konnten sich nicht vorstellen, dass es eines Tages gesellschaftliche Vorgänge geben würde, die die Meinungsfreiheit vergleichbar stark einschränken wie staatliche Zensur, an die sie bei der Formulierung des Artikels 5 ausschließlich gedacht hatten. Was tun? Auf jeden Fall wieder mehr Lyrik wagen beim Verfassen von Gesetzestexten und dann, so Zeh, darauf vertrauen, „dass der Gang der Dinge damit auch was anfangen kann“.

Juli Zeh hatte sich selbst im Laufe des Abends mehrmals als konservativ bezeichnet. Als Schlott einwarf, ihre Positionen seien doch eher liberal, kon­terte sie schlagfertig: „Ja, aber Li­beralismus wird ja gerade konservativ.“ Die nächste Ausgabe dieser liberalkonservativen Abendveranstaltung zum Grundgesetz findet am 9. Februar im Literaturhaus mit Daniel Kehlmann statt.